Egy fészerben találtak rá: tragikus hirtelenséggel elhunyt a népszerű műsorvezető

Holtan találták a fészerben a BBC legendáját, miután szakított szerelmével, akivel 35 évig alkotott egy párt. A BAFTA-díjas színész és műsorvezető 61 éves korában hunyt el, miután depresszióval és szorongással küzdött.
Daniel Postgate segített képernyőre vinni a britek egy igen kedvelt sorozatát, a Bagpuss és a The Clangers-t, és édesapjával megreformálták a gyerekműsorokat a BBC-n.
A műsorvezetőt idén júniusban holtan találták whistable-i otthonának fészerében, miután öngyilkos lett. Daniel depresszióval és szorongással küzdött, valamint vérrákos volt. 2019-ben kemoterápiát kapott a betegségére, de egy nappal a halála előtt levelet kapott és újra fellángoltak az egészségi állapotával kapcsolatos aggodalmai. A levélben ismertették a kórelőzményeit és felhívták a figyelmét a kontrollvizsgálatok fontosságára, ugyanis ahogy fogalmaztak, a rák bármikor kiújulhat.
Most került nyilvánosságra a halottkém jelentése, amelyből kiderült, hogy Daniel a családjának azt mondta, retteg attól, hogy a betegsége nem gyógyítható és arra biztatta a családját, hogy szeressék egymást és éljenek minőségi életet. A műsorvezető önkezével vetett véget az életének, mert nem akart újabb kezeléseket.
Danielnek két gyermeke volt és éppen a halála előtt szakított párjával, akivel 35 évig éltek együtt.
Van segítség!
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot!
