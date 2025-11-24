Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Borzasztó tragédia: meccs közben esett össze, majd elhunyt az MMA-harcos

MMA
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 06:31
gyászbokszoló
Ez volt a fiatal bokszoló első thai meccse. Minden vizsgálaton átment a mérkőzés előtt az MMA-harcos, ennek ellenére következett be a tragédia.
CJA
A szerző cikkei

Isaac Johnson a ringben szenvedett halálos sérülést, majd ennek következtében november 21-én elhunyt. Az MMA-harcos 31 éves volt.

Kiütötték, órákkal később halott volt az MMA-harcos
Kiütötték, órákkal később halott volt az MMA-harcos / Illusztráció / Freepik

Mario Aleksandrovski elleni küzdelme a Cicero Stadionban zajlott pénteken, a Matador Fighter Challenge keretein belül.

Órákon belül halott volt az MMA-harcos

A mentők helyi idő szerint 20:38-kor érkeztek ki egy sérült játékoshoz, akit kórházba szállítottak. Információk szerint Johnson 12:01-kor vesztette életét a Loyola University Medical Centerben.

Ez volt Johnson első thai bokszmeccse. Halála okának kiderítése érdekében a boncolást már elrendelték.

A Matador Fighter Challenge akciódús összecsapásként írta le a meccset, amely a legjobb MMA és thai események egyike. A nagy intenzitású mérkőzés nagy téttel bírt.

Joe Goytia, az esemény promotere elmondta, hogy nagyon szigorú, állam által előírt orvosi vizsgálatokon vesznek részt a játékosok a mérkőzés előtt. Ő volt az egyike azoknak, akik bejelentették a versenyző halálát:

Nincsenek szavaim arra, hogy kifejezzem, mit érzek most, csak annyit mondhatok, hogy legmélyebb részvétemet fejezem ki a családjának, barátainak és csapattársainak. Többet fogunk tudni, amint nyilvánosságra hozzák az orvosi jelentést

- írta.

Az Illinois-i Pénzügyi és Szakmai Szabályozási Minisztérium (IDFPR) vizsgálja a játékos halálának körülményeit - írja a People.

 

