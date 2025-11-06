"Az a dolgunk, hogy megvédjük őt ettől" – Millie Bobby Brown elárulta: ha rajta múlik, soha nem láthatjuk a gyermekét

A fiatal színésznő, Millie Bobby Brown elárulta, miért nem oszt meg képeket vagy információkat lányáról a közösségi médiában.

Millie Bobby Brown lányát egy ideig nem láthatjuk majd Fotó: NurPhoto via AFP

A 21 éves Stranger Things-sztár elmondta, egyáltalán nem tervezi, hogy megmutassa gyermekét a világnak, és személyes részleteket sem fog róla megosztani.

Millie és férje, a 23 éves Jake Bongiovi nemrég lettek szülők, miután örökbe fogadták lányukat. Erről ugyan hírt adtak a közösségi médiában, de azóta semmilyen további információt nem osztottak meg. Bár a párost látták már közösen sétálni a babakocsival, mindent megtettek azért, hogy a gyermeket elrejtsék a nyilvánosság elől.

Millie Bobby Brown rejtegeti a lányát

Nem fogok részleteket megosztani. Számomra nagyon fontos, hogy megvédjem őt és a történetét, amíg elég idős nem lesz ahhoz, hogy egy napon esetleg ő maga is megossza. Nem az én dolgom, hogy szándékosan, akarata ellenére a reflektorfénybe helyezzem

– magyarázta Millie egy interjúban.

A színésznő hozzátette, a lánya nevét sem fogja nyilvánosságra hozni, mivel szeretné, ha erről majd maga dönthetne, amikor elég idős lesz.

Ez nem azt jelenti, hogy nem fogják támogatni, ha egy nap úgy dönt, mindent meg szeretne osztani a világgal, de jelenleg nem érzik helyesnek, hogy helyette osszanak meg róla információkat.

Szülőként az a dolgunk, hogy megvédjük őt ettől.

A páros augusztusban jelentette be, hogy örökbe fogadták lányukat. Bár a rajongók izgatottan várták, hogy több tartalmat lássanak a családtól, úgy tűnik, erre még sokáig nem lesz lehetőségük.