Meghalt a legendás dobos, búcsúznak a zenekar tagjai tőle

Tragikus hírrel jelentkeztek be a Sparks zenekar tagjai. Meghalt a legendás dobosuk, Hilly Boy Michaels. A zenekart alapító testvérek tették közzé a hírt a közösségi oldalaikon.

Meghalt a legendás dobos, egy világ gyászol Fotó: Forrás: Unsplash.com

Meghalt a legendás dobos, Hilly Boy Michaels

Az amerikai rocker 1976-ban volt a Sparks dobosa, és az 1976-os Big Beat nevezetű albumokon is szerepel. Ezt követően csatlakozott a zenekart megalapító Ron és Russel Mael testvérekhez és elment velük turnézni Észak-Amerikába.

Halálhírért a testvérpár jelentette be a közösségi médiában.

Hilly Boy Michaels elhunytával mélyen megrendültünk

- fogalmaztak a barátjuknak írt búcsúüzenetükben.

,,A Big Beat (1976) korszakban a Sparks dobosa volt, de az évek során a »Sparks birodalomban« maradt. Gondolatainkban barátaival és családjával vagyunk” - idézi a bejegyzést a Daily Star.

A rajongók is tisztelegtek a sztár előtt.

Egy igazi rejtett kincs volt a zene világában. Nem is kellene említeni, de a Calling All Girls olyan jó dal

- írta egyikük.

Egy másik elhasználó úgy fogalmazott, hogy Hilly egy sziklaszilárd zenész és egyedi ember volt.

,,Részvétem Hillynek, az egész családnak és a barátoknak. Nagyszerű dobos volt" - írta szintén egy gyászoló rajongó.

Mielőtt csatlakozott volna a Sparkhoz, Hilly a zenei tapasztalatát a Joy nevezetű zenekarban szerezte, amelyben a fiatal Michael Bolton is fellépett. Később sikeres szólókarrierbe kezdett, majd 1981-ben sikert sikerre halmozott az 1981-es Calling All Girls és 1982-es Lumia című albumával.

Számos előadóval is dolgozott együtt, köztük a The Cherry Vanilla Banddel, John Mellencamppel, Peach & Lee-vel és Marianne Faithfullal, akikkel romantikus kapcsolatban állt. Marianne az év elején hunyt el 78 éves korában. Hilly Michaelsszel az 1980-as évek közepén romantikus kapcsolatban álltak, és New Yorkban élnek együtt.