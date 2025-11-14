Gólyahír: megszületett a híres rapper negyedik gyermeke

Megszülte negyedik gyermekét a híres rapper, Cardi B. A 33 éves művésznő gyermeke az NFL-sztár, Stefon Diggs-től született.

Megszületett a híres rapper, Cardi B, negyedik gyermeke

Fotó: Tiziano Da Silva - Pierre Perusseau / Bestimage / Northfoto

A sztár a boldog hírt igazán szokatlan módon jelentette be: Instagramon táncolt legújabb számára, ahol megszokott pocakja nem volt jelen. Természetesen nem hagyott senkit sem magyarázat nélkül, a videó alatt hosszasan megosztotta gondolatait:

Az újrakezdés sosem könnyű, de megérte! Új zenét és egy új albumot hoztam a világnak! Egy új babát a világomba, és még egy okot arra, hogy önmagam legjobb verziója legyek...

A híres rappernek fia lett

A 31 éves Diggs a hónap elején egy vörösszőnyegen boldogan jelentette be, hogy fia lesz, és kifejezte: neki ennyi elég is, mert alig várja, hogy végre valakivel fekvőtámaszokat és felüléseket csinálhasson.

A Grammy-díjas rappernek három gyermeke is van Offsettől: Kulture, Wave és Blossom. 2024-ben már beadták a válókeresetet, ez a folyamat még nem záródott le - írja a People.

Diggsnek is van két lánya, Nova és Charlie, így érthető, miért izgul ennyire fia születése miatt,

Cardi B így zárta baba-bejelentő közleményét: