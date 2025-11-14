Gólyahír: megszületett a híres rapper negyedik gyermeke

Megszülte negyedik gyermekét a híres rapper, Cardi B. A 33 éves művésznő gyermeke az NFL-sztár, Stefon Diggs-től született.
A sztár a boldog hírt igazán szokatlan módon jelentette be: Instagramon táncolt legújabb számára, ahol megszokott pocakja nem volt jelen. Természetesen nem hagyott senkit sem magyarázat nélkül, a videó alatt hosszasan megosztotta gondolatait:
Az újrakezdés sosem könnyű, de megérte! Új zenét és egy új albumot hoztam a világnak! Egy új babát a világomba, és még egy okot arra, hogy önmagam legjobb verziója legyek...
A 31 éves Diggs a hónap elején egy vörösszőnyegen boldogan jelentette be, hogy fia lesz, és kifejezte: neki ennyi elég is, mert alig várja, hogy végre valakivel fekvőtámaszokat és felüléseket csinálhasson.
A Grammy-díjas rappernek három gyermeke is van Offsettől: Kulture, Wave és Blossom. 2024-ben már beadták a válókeresetet, ez a folyamat még nem záródott le - írja a People.
Diggsnek is van két lánya, Nova és Charlie, így érthető, miért izgul ennyire fia születése miatt,
Cardi B így zárta baba-bejelentő közleményét:
Ez a következő fejezet Én kontra Én! Én állok szemben minden eséllyel, mindennel, ami az utamba állhat. Elkezdtem felkészülni a turnéra, hogy rendbe tegyem a testemet, rendbe tegyem az elmémet. Semmi sem akadályozhat meg abban, hogy életem legjobb teljesítményét nyújtsam nektek! Megtanultam, hogy meggyógyultam, és szeretem a nőt, akivé váltam! Ezt jelenti számomra ez a következő korszak, és jobban lépek bele, mint valaha.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.