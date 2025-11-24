Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Gyász: elhunyt a Penge és az Ace Ventura legendás sztárja, párja jelentette be a szomorú hírt

elhunyt
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 06:51
Udo Kierszínész
Udo Kier 81 éves volt, vasárnap reggel hunyt el.

Szomorú hír érkezett, ugyanis kiderült, hogy 81 éves korában elhunyt a legendás Udo Kier, akit olyan alkotásokból ismerhetünk, mint például a Penge, Armageddon, Ace Ventura, Kicsinyítés, Barb Wire, Halloween (2007), Melankólia, Johnny Mnemonic, Nárcisz és Psyché vagy az Otthonom, Idaho.

Udo Kier
Elhunyt Udo Kier / Fotó: NurPhoto via AFP

Az ikonikus német színész halálhírét párja jelentette be, vasárnap reggel tért örök nyugalomra. A Madonnával is együtt dolgozó Udo Kier jó ideig élt Los Angelesben egy régi könyvtárból átalakított otthonban, és már egészen fiatalon tudta, hogy ő színész akar lenni.

Tetszett a figyelem, ezért színész lettem

– mondta Udo Kier, akit rengetegen gyászolnak, több évtizeded felölelő karrierje alatt pedig számtalan olyan alakítást nyújtott, amire örökké emlékezni fogunk.

