Gyász: elhunyt a Penge és az Ace Ventura legendás sztárja, párja jelentette be a szomorú hírt

Szomorú hír érkezett, ugyanis kiderült, hogy 81 éves korában elhunyt a legendás Udo Kier, akit olyan alkotásokból ismerhetünk, mint például a Penge, Armageddon, Ace Ventura, Kicsinyítés, Barb Wire, Halloween (2007), Melankólia, Johnny Mnemonic, Nárcisz és Psyché vagy az Otthonom, Idaho.

Elhunyt Udo Kier / Fotó: NurPhoto via AFP

Az ikonikus német színész halálhírét párja jelentette be, vasárnap reggel tért örök nyugalomra. A Madonnával is együtt dolgozó Udo Kier jó ideig élt Los Angelesben egy régi könyvtárból átalakított otthonban, és már egészen fiatalon tudta, hogy ő színész akar lenni.

Tetszett a figyelem, ezért színész lettem

– mondta Udo Kier, akit rengetegen gyászolnak, több évtizeded felölelő karrierje alatt pedig számtalan olyan alakítást nyújtott, amire örökké emlékezni fogunk.