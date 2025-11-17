Gyász: elhunyt az országunkban is sikeres sorozat színésze

Elhunyt Felix Eitner, a Tetthely című német sorozat színésze.
A 58 éves színész halálhírét családja erősítette meg, ám a halál okát nem hozták nyilvánosságra.
Eitner Freiburgban született, és elsősorban krimisorozatokból ismerték a nézők. 2006 és 2009 között a Polizeiruf 110 című szériában alakította a felügyelőt,
2012 és 2017 között az Alles Klara című sorozatban szerepelt felügyelőként, Wolke Hegenbarth oldalán, szinte minden epizódban.
A Tetthely című sorozatban 1996 és 2019 között hat különböző szerepet is játszott, emellett más produkciókban vendégszereplőként is feltűnt. Mindezek ellenére Eitner 2005-ben legjelentősebb díját, a Margarete Steiff című életrajzi filmben nyújtott alakításáért kapta.
A sorozatok mellett rendszeresen vállalt színházi szerepeket is. Nemrég még az Eingeschlossene Gesellschaft című darabbal tervezett turnéjáról mesélt a közösségi médiában, ám sajnos ezt a turnét már nem tudta befejezni - írja az Origo.
