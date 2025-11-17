14. havi nyugdíjMagyar-írMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Gyász: elhunyt az országunkban is sikeres sorozat színésze

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 21:45
A népszerű krimisorozat közkedvelt tehetsége 58 éves volt.
Elhunyt Felix Eitner, a Tetthely című német sorozat színésze.

Elhunyt a híres színész, Felix Eitner
Elhunyt a híres színész, Felix Eitner / Fotó: Forrás: Unsplash.com

A 58 éves színész halálhírét családja erősítette meg, ám a halál okát nem hozták nyilvánosságra.

A híres színész számtalan szerepet játszott

Eitner Freiburgban született, és elsősorban krimisorozatokból ismerték a nézők. 2006 és 2009 között a Polizeiruf 110 című szériában alakította a felügyelőt,

2012 és 2017 között az Alles Klara című sorozatban szerepelt felügyelőként, Wolke Hegenbarth oldalán, szinte minden epizódban.

A Tetthely című sorozatban 1996 és 2019 között hat különböző szerepet is játszott, emellett más produkciókban vendégszereplőként is feltűnt. Mindezek ellenére Eitner 2005-ben legjelentősebb díját, a Margarete Steiff című életrajzi filmben nyújtott alakításáért kapta.

A sorozatok mellett rendszeresen vállalt színházi szerepeket is. Nemrég még az Eingeschlossene Gesellschaft című darabbal tervezett turnéjáról mesélt a közösségi médiában, ám sajnos ezt a turnét már nem tudta befejezni - írja az Origo

 

A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

