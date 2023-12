Újabb sztárpárért aggódnak a rajongók: ismét vége egy nagy szerelemnek?

Kétségtelen, hogy a 2023-as év alaposan megtépázta a sztárpárok kapcsolatait: gyakorlatilag egész évben csak kapkodtuk a fejünket, ugyanis egymás után derültek ki az addig tökéletesnek hitt kapcsolatokról, hogy koránt sincs minden rendben. Az elmúlt hetek-hónapok sem teltek eseménytelenül. Még a hazai "felhozatalt" is igencsak nehéz felsorolni, olyan sokan mentek szét. Mostanában épp Meggyes Dávid és Stana Alexandra szakítása van terítéken, de épp pár napja írtunk a balhét balhéra halmozó Mandula Ádámról, aki immár ugyancsak a szinglik táborát erősíti. Eközben a nemzetközi porond sem sokkal nyugodtabb. A rajongók most épp Gwen Stefani és Blake Shelton házasságáért aggódnak.

Vajon minden rendben van Gwen Stefani és férje közt? Fotó: AFP

A pár még valamikor 2015 táján jöhetett össze, ám nem kapkodták el a dolgokat: a lánykérés csak 2020-ban esett meg, melyet 2021 júliusában követte az esküvő. Noha sokak szerint ők az igazi, nagybetűs Álompár, mások szerint bizony gond lehet köztük, legalábbis erre utal, hogy nem együtt töltik a szilvesztert. Shelton Nashville-ben lép fel, és az eredeti tervek úgy szóltak, hogy Stefani is vele tart, végignézi a koncertet, aztán nyilván ünnepelnek. Most azonban már arról beszélt egy interjúban: ő végül az ország másik felében, Las Vegasban lesz. Mint magyarázta, úgy volt vele, hogy ha már a férje dolgozik szilveszterkor, akkor miért ne dolgozhatna ő is.

Azt egyébként az interjúban is megjegyezte, hogy amikor legutóbb Vegasban lépett fel, akkor figyelmeztette is magát, hogy ne tegyen ilyet többet – és lám, mégis!

Nem is illenek annyira össze?

Természetesen a külön munka kapcsán rögtön beindult a rajongók fantáziája, és arról kezdtek el kombinálni, hogy vajon Stefaniékat is utoléri a szakítási hullám vagy sem. Annyi bizonyos: noha rengeteg rajongó szemében tökéletes párost alkotnak, vannak, akik eleve nem értik, mi köti össze ezt a két embert.

"Úgy érzem, Gwen jobban alkalmazkodott Blake életviteléhez, mint viszont" – idéz a The Sun egy rajongói véleményt.

"Korábban Gwen igazi glam lány volt" – jelentette ki egy másik hozzászóló, utalva arra, hogy a country-énekes mellett mennyire megváltozott a kedvence.

"Nem gondoltam volna, hogy a Los Angeles-i Gwen úgy fog élni, mint mi, a tennessee-i lányok" – fogalmazta meg sokak gondolatát egy harmadik.

Azt persze az idő dönti el, hogy igaznak bizonyultak-e a pletykák, és a külön töltött szilveszter valóban házassági gondokat rejt, vagy egyszerűen nem több, mint aminek látszik: két világsztár az év egyik legjobban fizető napján máshol vállal fellépést.