Gene Hackman hagyatéka rekordáron kelt el, már 2 millió dollár feletti az összeg

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 15:05
Az Oscar-díjas színész hagyatékai rekordáron kelnek el. Gene Hackman rajongói hatalmas összegeket fizetnek a sztár személyes tárgyaiért, műveiért és díjaiért.
Fekete Ágnes
A Bonhams aukciósház több mint 400 tételt bocsátott licitre Gene Hackman hagyatékából. A kínálat rendkívül változatos: filmes relikviák, forgatókönyvek, fotók, egyedi művészeti alkotások és személyes tárgyak egyaránt szerepelnek a listán. Az árverés három szakaszban zajlik: egy élő esemény New Yorkban, majd két online etap, amelyek novembertől december elejéig tartanak. Az aukció eddig több mint 2 millió dollárt hozott, és számos tétel jóval a becsült ár fölött kelt el.

Gene Hackman hagyatéka több, mint 400 tételből áll és közte van a színész két Golden Globe-díja is.
Mit lehet tudni eddig Gene Hackman hagyatékáról?

  • Az Oscar-díjas színész 2025 februárjában hunyt el, halálhíre egész Hollywoodot és a rajongókat is sokkolta
  • Gene Hackman halála után több, mint fél évvel kezdték el árverésre bocsátani a színész örökségét
  • A hagyaték több mint 400 tételből áll, köztük Golden Globe-díjakból, festményekből, forgatókönyvekből és személyes használati tárgyakból
  • Az aukció már meghaladta a 2 millió dollárt, és a licitek folyamatosan emelkednek
  • A cikkből kiderül, mely tárgyak keltek el rekordáron, és milyen meglepő, eddig ismeretlen részletek derültek ki Gene Hackman művészi pályafutásáról.
Gene Hackman a Nincs bocsánat című filmért kapott díja közel 43 ezer dollárért kelt el
Gene Hackman Golden Globe-díjai a legnépszerűbbek

A legnagyobb érdeklődést Gene Hackman Golden Globe-díjai váltották ki. A Tenenbaum, a háziátok című filmért kapott díj több mint 50 ezer dollárért talált gazdára, amíg a Nincs bocsánat című filmért kapott díja közel 43 ezer dollárért kelt el. A Cecil B. DeMille-életműdíj 33 280 dollárért kelt el, ami szintén jelentős összeg. De a filmes relikviák iránt is erős a licitkedv. Egy a Tenenbaum, a háziátok című film forgatásához köthető tételcsomag közel 9 000 dollárig emelkedett.

Gene Hackman festményei közül akadt, amelyik elérte a 30 ezer dolláros árat
Gene Hackman alkotásai meglepően magas áron keltek el

A gyűjtemény igazi különlegessége azonban mégis Gene Hackman képzőművészeti munkássága. Az Oscar-díjas színész festményei ugyanis meglepően magas összegekért kelnek el. Több darabja elérte a 30 ezer dolláros árat, ami ritka eredmény egy olyan művésztől, aki elsősorban filmes pályafutásáról vált ismertté. A kollekcióban továbbá szobrok és egyéb műtárgyak is helyet kaptak. De a személyes tárgyakra is hatalmas az érdeklődés. A rajongók olyan hétköznapi tételekre is licitálnak, mint Gene Hackman darts táblája, amely mindössze 10 dolláros kezdőárról, illetve a színész egyik karórája, ami 600 dollárról indult. A kínálat így nemcsak a luxusgyűjtőknek kedvez.

A Gene Hackman rajongók még december 4-ig lehetőséget kapnak, hogy hazavigyenek egy darabot a színész életéből
Gene Hackman öröksége tovább él

Az árverés azonban még nem zárult le. A Gene Hackman rajongók, akik szeretnének birtokolni néhány megmaradt darabot, december 4-ig lehetőséget kapnak erre a The Gene Hackman Collection: A Life in Art című online aukción. A tárgyak új tulajdonosai pedig nemcsak egy darabot vihetnek haza a színész karrierjéből, hanem egy szeletet abból az életműből, amely mindig is meghatározó része lesz Hollywood történetének.

 

 

