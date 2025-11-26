Gene Hackman hagyatéka rekordáron kelt el, már 2 millió dollár feletti az összeg

A Bonhams aukciósház több mint 400 tételt bocsátott licitre Gene Hackman hagyatékából. A kínálat rendkívül változatos: filmes relikviák, forgatókönyvek, fotók, egyedi művészeti alkotások és személyes tárgyak egyaránt szerepelnek a listán. Az árverés három szakaszban zajlik: egy élő esemény New Yorkban, majd két online etap, amelyek novembertől december elejéig tartanak. Az aukció eddig több mint 2 millió dollárt hozott, és számos tétel jóval a becsült ár fölött kelt el.
A legnagyobb érdeklődést Gene Hackman Golden Globe-díjai váltották ki. A Tenenbaum, a háziátok című filmért kapott díj több mint 50 ezer dollárért talált gazdára, amíg a Nincs bocsánat című filmért kapott díja közel 43 ezer dollárért kelt el. A Cecil B. DeMille-életműdíj 33 280 dollárért kelt el, ami szintén jelentős összeg. De a filmes relikviák iránt is erős a licitkedv. Egy a Tenenbaum, a háziátok című film forgatásához köthető tételcsomag közel 9 000 dollárig emelkedett.
A gyűjtemény igazi különlegessége azonban mégis Gene Hackman képzőművészeti munkássága. Az Oscar-díjas színész festményei ugyanis meglepően magas összegekért kelnek el. Több darabja elérte a 30 ezer dolláros árat, ami ritka eredmény egy olyan művésztől, aki elsősorban filmes pályafutásáról vált ismertté. A kollekcióban továbbá szobrok és egyéb műtárgyak is helyet kaptak. De a személyes tárgyakra is hatalmas az érdeklődés. A rajongók olyan hétköznapi tételekre is licitálnak, mint Gene Hackman darts táblája, amely mindössze 10 dolláros kezdőárról, illetve a színész egyik karórája, ami 600 dollárról indult. A kínálat így nemcsak a luxusgyűjtőknek kedvez.
Az árverés azonban még nem zárult le. A Gene Hackman rajongók, akik szeretnének birtokolni néhány megmaradt darabot, december 4-ig lehetőséget kapnak erre a The Gene Hackman Collection: A Life in Art című online aukción. A tárgyak új tulajdonosai pedig nemcsak egy darabot vihetnek haza a színész karrierjéből, hanem egy szeletet abból az életműből, amely mindig is meghatározó része lesz Hollywood történetének.
