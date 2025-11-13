Tragikus módon hunyt el a 24 éves játékos, barátnője most keserédes híreket osztott meg

A közkedvelt NFL-játékos, Marshawn Kneeland mindössze 24 éves volt, amikor a múlt héten életét vesztette, pár nappal azután, hogy megszerezte az első touchdownját az NFL-ben. A Dallas Cowboys fiatal játékosának barátnője most szívszorító bejelentést tett.

24 évesen hunyt el az NFL-játékos, barátnője most a gyermekét várja / Fotó: Pexels/Mart Production – Képünk illusztráció

Kneeland a beszámolók szerint nem állt meg egy rendőri ellenőrzésnél, majd vezetés közben búcsúüzenetet küldött a családjának, mielőtt egy előtte haladó kamionnak ütközött, azután gyalog elmenekült a helyszínről. Néhány órával később, november 6-án, holtan találták, a hírek szerint önkezével vetett véget életének.

A játékos barátnője, Catalina Mancera nemrég bejelentette, hogy várandós, a baba édesapja pedig a néhai sportoló. A Dallas Cowboys teljes támogatását fejezte ki a nő és születendő gyermeke felé.

A csapat 52 éves vezetőedzője, Brian Schottenheimer bejelentette, hogy a klub emlékalapítványt hozott létre, amely Kneeland családját és születendő gyermekét segíti:

Catalina várandós, ezért szeretnénk biztosítani, hogy róla és a babáról élete végéig gondoskodjanak. Ez nagyon fontos a játékosainknak és nekünk is. A szervezés fantasztikus, elindítottuk a Marshawn Kneeland Emlékalapítványt, ahol mindannyian adományozhatunk és támogathatjuk Catalinát.

Így emlékeztek meg az NFL-játékosról

Kneeland két szezont játszott a Dallas Cowboys színeiben. Schottenheimer a szerdai sajtótájékoztatón is megemlékezett a fiatal játékosról:

A legfontosabb, amit róla elmondhatok, hogy a legjátékosabb szellem volt az összes fiatalember közül, akivel valaha találkoztam. A mosolya térdre kényszerített. Sportolóként senkinek sem volt nála jobb motorja. Nehéz a szívem, nehéz a csapat szíve is - nem lépünk tovább, csak haladunk előre.

A Cowboys a szezon hátralévő részében Kneeland emléke előtt tiszteleg majd: sisakjukon az ő nevével ellátott jelzést viselnek, és a mérkőzéseken emlékpólókban lépnek pályára - írja a Mirror.

Van segítség! Ha úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!