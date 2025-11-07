Levadászták Dubaiban, majd gyilkosság vádjával elfogták az NFL-játékost

Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 22:00
Antonio Brownt a hatóságok elfogták, majd cellába zárták.
Levadászták Dubaiban, majd letartóztatták a korábbi NFL-játékost, Antonio Brownt. A sportolót gyilkossági kísérlet vádjával vitték el a rendőrök.

Letartóztatták a volt NFL-játékost
Letartóztatták a volt  NFL-játékost (fotó: WPLG Local 10 /YouTube)

Brownt jelenleg egy New Jersey-i börtönben tartják fogva, miközben arra vár, hogy visszaszállítsák Floridába – jegyezte meg a Miami rendőrség szóvivője, Mike Vega.

A 37 éves játékos egy ideje Dubaiban tartózkodott, amit többször is megosztott a közösségi médiában.

A volt NFL-játékos balhéba keveredett

A letartóztatási parancs szerint Brown május 16-án egy bokszmeccsen vett részt, ahol Zul-Qarnain Kwame Nantambuval került vitába. Ekkor rántotta elő a lőfegyverét, majd kétszer is Nantambu irányába lőtt.

Nantambut csak a nyakán találta el a golyó, és a sérülése nem bizonyult súlyosnak. Brownt ekkor elfogták a hatóságok, de néhány órával később kiengedték.

Másnap a sportoló így nyilatkozott az esetről a közösségi médiában:

Több személy is rátámadt, megpróbálták ellopni az ékszereimet és fizikai sérülést okoztak nekem. Néhány videóval ellentétben, a rendőrség ideiglenesen őrizetbe vett, amíg meg nem hallgatták az én verziómat a történetről, majd szabadon engedtek.

A szóban forgó videón valóban látható, ahogy Brown több emberrel verekszik, és lövések hangja is hallatszik. Most viszont Brownt másodfokú gyilkossági kísérlettel vádolja az esküdtszék.

A játékos 12 évet töltött a National Football League-ben, ennek nagy részét a Pittsburgh Steelers csapatánál. Utoljára 2021-ben játszott, egy New York Jets elleni mérkőzésen.

Az évek során számos összetűzésbe került a hatóságokkal, többek között családon belüli erőszakkal, gyermektartásdíj-fizetés elmulasztásával és egy költöztető teherautó-sofőr bántalmazásával is vádolták – írja a CrimeOnline.

 

