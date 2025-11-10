Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Barátnője jelentette be a szomorú hírt: újabb legendás színésznő hunyt el

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 10. 13:35
A 98 éves színésznő békében, családja körében hunyt el.
Elhunyt a Dinasztia színésznője, Betty Harford. A 98 éves művész halálhírét egy közeli barátja jelentette be.

Elhunyt a Dinasztia színésznője, Betty Harford
Elhunyt a Dinasztia színésznője, Betty Harford Fotó: Forrás: Unsplash.com

Harford barátnője, Wendy Mitchell így búcsúzott tőle Facebook-bejegyzésében:

Betty fia ma reggel felvette velem a kapcsolatot, és közölte, hogy Betty Harford Naszody békésen elhunyt családja körében 2025. november 2-án délben. 98 éves volt. Betty Carpinteriában élt, utoljára két hónapja hallottam felőle, akkoriban az influenzából lábadozott.

A színésznő Santa Barbarában, családja körében, békében hunyt el.

A Dinasztia színésznője sikeres karriert tudhatott magáénak

Betty Harford 1927. január 28-án született New Yorkban. Színészi karrierjét a húszas éveiben kezdte, első szerepeit rádiójátékokban, többek között a Gunsmoke és a Crime Classics című műsorokban kapta.

1952-ben házasságot kötött a kaliforniai szobrásszal, Oliver Andrews-szal, akitől egy fia született, Chris. A házaspár az 1970-es években vált el.

Harford legismertebb szerepét az ABC népszerű szappanoperájában, a Dinasztia című sorozatban játszotta, ahol Hilda Gunnerson, a Carrington család szakácsnője volt. Később a Dynasty: The Reunion című folytatásban is feltűnt.

Négy évtizedes karrierje során számos neves produkcióban szerepelt, többek között az Alfred Hitchcock Presents, a Dr. Kildare, a The Twilight Zone és The Big Valley című sorozatokban.

Betty Harford a 1979-es Kína-szindróma című filmben is szerepelt, amelyet egy évvel később négy Oscar-díjra jelöltek - írja a Mirror.

 

