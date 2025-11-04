Gyászol Hollywood: újabb ikont vesztettünk el – Oscar-díjas lánya jelentette be a szomorú hírt

Ismét gyászba borult Hollywood és a világ: 89 éves korában elhunyt Diane Ladd színésznő. A sztár halálhírét lánya, az Oscar-díjas Laura Dern, a Jurassic Park sztárja jelentette be.

Diane Ladd lánya, Laura Dern mellett egy 2015-ös díjátadón Fotó: AFP

Diane Ladd elhunyt, gyászolnak a filmrajongók

Laura Dern szívhez szóló sorokkal tudatta: 89 éves korában, november 3-án, saját, kaliforniai otthonában elhunyt számtalan nagy sikerű film, köztük az Alice már nem lakik itt sztárja, Diane Ladd. Dern édesanyja mellett volt az utolsó pillanatokban is. Hőseként tekintett az asszonyra, aki életet adott neki.

Ő volt a legnagyszerűbb lány, anya, nagymama, színésznő, művésznő és együttérző lélek, amit látszólag csak álmok képesek létrehozni. Áldottak vagyunk, hogy ő megadatott nekünk. Most már az angyalokkal szárnyal

– búcsúzott tőle.

Diane Ladd karrierje közel 70 évet ölelt át. Már az ötvenes években feltűnt különböző tévésorozatokban, és szinte a haláláig aktív volt: legutóbb a 2022-es Isle of Hope és Gigi & Nate filmekben láthattuk, de Az Ifjú Sheldonban is szerepet vállalt egy epizód erejéig. Legismertebb és legnagyobb szakmai sikert hozó szerepe azonban kétségtelenül a Martin Scorsese rendezte 1974-es romantikus filmdráma, az Alice már nem lakik itt (Alice Doesn't Live Here Anymore) volt, ahol Flo, azaz Florence Jean Castleberry bőrébe bújt. Alakításáért Oscarrra is jelölték, mint legjobb női mellékszereplőt. Az Akadémia díját ugyan nem kapta meg, de egy BAFTA-díjat bezsebelt ugyanezért a szerepért, később pedig egy Golden Globe-bal is szaporította díjait, érdekes módon ugyancsak egy Alice-nak (egész pontosan az Alice címen futó minisorozatnak) köszönhetően, amiben 23 részen keresztül láthatták a tévénézők.

Diane Ladd háromszor házasodott. Harmadik férje, Robert Hunter 2025-ben hunyt el, három hónappal ezelőtt. Az idős színésznőt 2018-ban már temették az orvosok: akkor tévesen tüdőgyulladást állapítottak meg nála, amiből úgy vélték, nem fog felépülni. Akkor hat hónapot adtak neki, lánya azonban átszállíttatta egy másik intézménybe, ahol teljesen felgyógyult. Úgy tudni, Ladd halálát végül tüdőfibrózis okozta.

Nyugodjék békében!