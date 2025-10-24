66 évesen távozott a legendás zenész, napokkal utolsó albumának elkészülte után

Dave Ball, a Soft Cell elektronikus popduó zenésze, 66 éves korában elhunyt. Tragikus hírt a zenekar erősítette meg egy szívszaggató közleményben.

Albumuk elkészülte után napokkal hunyt el a zenész. (Képünk illusztráció) Fotó: Forrás: Unsplash.com

Az utolsó album elkészülte után hunyt el a zenész

Az elektronikus zenész békésen, álmában hunyt el szerdán, londoni otthonában, csupán néhány nappal azután, hogy ő és zenésztársa, Marc Almond befejezték, ami most már a Soft Cell utolsó albumának bizonyul.

Dave zenésztársa, Marc Almond, akivel olyan slágereket adtak elő, mint a Tainted Love és a Say Hello, Wave Goodbye, megható szavakkal emlékezett meg róla.

Nehéz ezt leírni, és még nehezebb feldolgozni, mert Dave nagyon jó lelkiállapotban volt. Összeszedett és boldog volt az új album miatt, amelyet csak néhány napja fejeztünk be. Nagyon szomorú, hiszen a 2026-os év annyira ígéretesnek tűnt számára, és némi vigaszt ad, hogy hallotta a kész lemezt, és úgy érezte, nagyszerű munkát végeztünk. Dave zenéje jobb volt, mint valaha.

- írta a 68 éves zenész közleményében, aki köszönetet mondott társának és visszaemlékezett a kezdetekre.

Halála előtt néhány héttel Dave Marc oldalán lépett fel utoljára élőben, a Rewind Fesztiválon.

Dave és Marc a Leeds Politechnikumban találkoztak, ahol Dave művészetet tanult. A duó 1979-ben alakult, és 1984-ig működött együtt. A Tainted Love, ami a duó második kislemeze volt, vezette a brit slágerlistákat, és másik 17 országban lett listavezető világszerte.

A zenekar 1984-ben oszlott fel, majd 2000-ben újra összeállt néhány élő koncert és egy kisebb turné erejéig, mielőtt 2002-ben megjelent negyedik albumuk, a Cruelty Without Beauty. A Soft Cell 2018-ban ismét összeállt, hogy egy utolsó, búcsúkoncertet adjon a londoni O2 Arénában, majd 2022-ben megjelent ötödik stúdióalbumuk, a Happiness Not Included. A zenekar hatodik stúdióalbuma, a Danceteria, 2026 tavaszán jelenik meg - írta a Mirror.