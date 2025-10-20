Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Vendel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Pánik a levegőben: tűz ütött ki egy repülőgépen, 160 utassal kellett kényszerleszállást végrehajtani

repülőgép
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 11:20
Kényszerleszállástűzeset
Pillanatok alatt kitört a pánik a fedélzeten, miután lángokra lettek figyelmesek az utasok. A jelentések szerint a történtek mögött egy lítium akkumulátor állt, amelyet végül poroltóval oltottak el, majd kényszerleszállást hajtott végre a repülőgép.

Rémült utasok nézték végig, ahogy a repülőgépen a fej feletti csomagtartó lángra kapott, majd kényszerleszállást kellett végrehajtani, miközben a kabint füst töltötte meg.

Kényszerleszállást hajtott végre egy repülőgép.
Kényszerleszállást hajtott végre egy repülőgép (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Kigyulladt akkumulátor miatt hajtott végre kényszerleszállást egy repülőgép

Egy lítium akkumulátor gyulladt ki egy kézipoggyászban egy zsúfolt Air China-járaton, amely a Hangzhou Xiaoshan Nemzetközi Repülőtérről indult Szöulba.

A fedélzeten 160 utas és a személyzet tartózkodott, amikor hirtelen lángok csaptak fel, és kitört a pánik. Az egyik utas állítása szerint egy hangos robbanást halottak mielőtt felcsaptak a lángok, majd egy férfi próbálta kideríteni, honnan jön a tűz, a csomagtartóban lévő táskák között keresgélve. Végül poroltóval sikerült eloltani a lángokat.

Az Air China később közleményt adott ki, amelyben megerősítette, hogy egy utas kézipoggyászában lévő lítium akkumulátor a fej feletti csomagtartóban spontán módon kigyulladt a CA139-es járaton, amely helyi idő szerint reggel 9:47-kor indult a dél-koreai Incheon Nemzetközi Repülőtérre. A légitársaság hozzátette, hogy a személyzet gyorsan reagált, eloltotta a tüzet, és senki sem sérült meg, de a repülésbiztonság érdekében a gépet eltérítették a sanghaji Pudong Nemzetközi Repülőtérre.

A Flightradar24 adatai szerint a repülő körülbelül 11 órakor landolt Sanghajban, majd az utasokat egy másik gépre ültették, amellyel végül tovább utazhattak Szöulba.

Bár megerősítették, hogy a tüzet lítium akkumulátor okozta, nem hozták nyilvánosságra, pontosan milyen eszközről volt szó, vagy ki volt a gyártója - írta a Mirror.

@dailymail Panic broke out on board Air China flight CA139 after a lithium battery in a passenger’s luggage burst into flames mid-air. The fire started in the overhead bin as the plane flew from Hangzhou to Seoul, forcing a diversion to Shanghai-Pudong Airport. Quick-thinking cabin crew managed to contain the blaze before the jet landed safely. #news ♬ original sound - Daily Mail
Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu