Pánik a levegőben: tűz ütött ki egy repülőgépen, 160 utassal kellett kényszerleszállást végrehajtani

Rémült utasok nézték végig, ahogy a repülőgépen a fej feletti csomagtartó lángra kapott, majd kényszerleszállást kellett végrehajtani, miközben a kabint füst töltötte meg.

Kényszerleszállást hajtott végre egy repülőgép (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Kigyulladt akkumulátor miatt hajtott végre kényszerleszállást egy repülőgép

Egy lítium akkumulátor gyulladt ki egy kézipoggyászban egy zsúfolt Air China-járaton, amely a Hangzhou Xiaoshan Nemzetközi Repülőtérről indult Szöulba.

A fedélzeten 160 utas és a személyzet tartózkodott, amikor hirtelen lángok csaptak fel, és kitört a pánik. Az egyik utas állítása szerint egy hangos robbanást halottak mielőtt felcsaptak a lángok, majd egy férfi próbálta kideríteni, honnan jön a tűz, a csomagtartóban lévő táskák között keresgélve. Végül poroltóval sikerült eloltani a lángokat.

Az Air China később közleményt adott ki, amelyben megerősítette, hogy egy utas kézipoggyászában lévő lítium akkumulátor a fej feletti csomagtartóban spontán módon kigyulladt a CA139-es járaton, amely helyi idő szerint reggel 9:47-kor indult a dél-koreai Incheon Nemzetközi Repülőtérre. A légitársaság hozzátette, hogy a személyzet gyorsan reagált, eloltotta a tüzet, és senki sem sérült meg, de a repülésbiztonság érdekében a gépet eltérítették a sanghaji Pudong Nemzetközi Repülőtérre.

A Flightradar24 adatai szerint a repülő körülbelül 11 órakor landolt Sanghajban, majd az utasokat egy másik gépre ültették, amellyel végül tovább utazhattak Szöulba.

Bár megerősítették, hogy a tüzet lítium akkumulátor okozta, nem hozták nyilvánosságra, pontosan milyen eszközről volt szó, vagy ki volt a gyártója - írta a Mirror.