Hatalmas a boldogság: Világra hozta első gyermekét a gyönyörű színésznő

A Fantasztikus Négyes: Első lépések című Marvel-film színésznője, Vanessa Kirby, világra hozta első gyermekét.

Világra hozta első gyermekét Vanessa Kirby, a Fantasztikus Négyes színésznője Fotó: JLPPA / Bestimage

A 37 éves Kirby gyermekének édesapja, a 39 éves Paul Rabil, egykori lacrosse-játékos. A hírt Rabil jelentette be az Instagramon, ahol több közös képet is megosztott az újszülöttel, néhol Kirby-vel együtt, néhol nélküle.

Tanulom, hogy a szülővé válás egyszerre lelassít és felébreszt. Hálás vagyok mindenki egészségéért, hogy minden nap az anyaság hatalmas szeretetére ébredhetek, és hogy már az életünk része vagy. Az első ütőd sok történetet és áldást fog hozni, valószínűleg betört ablakokat is. A labdák megengedettek a házban

- írta a bejegyzés alá Rabil.

További részleteket, például a baba nevét, nemét vagy pontos születési idejét, egyelőre nem osztottak meg. Vanessa Kirby maga még nem kommentálta a hírt a közösségi médiában.

A színésznő, Vanessa Kirby és Paul Rabil kapcsolata

Kirby és Rabil kapcsolata 2022-ben kezdődött, de hivatalosan csak 2023 novemberében jelentették be, hogy együtt vannak. A pár kapcsolatát többnyire titokban tartotta, egészen 2025 májusáig, amikor Kirby a Fantasztikus Négyes: Első lépések egyik sajtóeseményén jelentette be, hogy gyermeket vár - írja a People.

A vörös szőnyegen egy kék ruhában jelent meg, kezét a pocakján tartva. Az eseményen karakteréről, Sue Stormról is beszélt, aki szintén anya lesz a filmben:

Nem ez határozta meg, hogy ki ő. Abszolút anya volt. A képregényekben ez egyértelműen így van. De emellett csapattag is, aki védekezik, szembeszáll a nagy fenyegetésekkel. Szó szerint átélhettem, hogy valaki valami hihetetlenül szent dolgot tesz, miközben nőként és csapattagként is helytáll. Ez teljesen megváltoztatott engem

- mondta akkor a színésznő.