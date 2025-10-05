Gyász: feladta szervezete a rákkal folytatott harcot, elhunyt a közkedvelt színész

76 éves korában elhunyt Remo Girone olasz színész. A Monte Carlóban élő művész október 3-án, pénteken vesztette el éltetét húgyhólyagrákkal folytatott hosszú küzdelem után. Girone pályafutása több mint öt évtizedet ölelt fel. Országos hírnevet szerzett a legendás La Piovra (A polip) című maffiasorozatban alakított maffiafőnök szerepével, míg világszerte az Enzo Ferrari megformálásával vált ismertté Az aszfalt királyai című kasszasikerben.

Elhunyt Remo Girone elismert olasz színész. Fotó: Freepik

Pályafutása 1974-ben kezdődött Az Antikrisztus című filmmel, majd számos olasz produkcióban tűnt fel, többek között a Father of the Godfathers, Malamore, Breath of Life és Don't Stop Me Now című alkotásokban. Nemzetközi karrierje során amerikai filmekben is szerepelt. Egyik legismertebb alakítása Maso Pescatore maffiafőnök volt Ben Affleck oldalán az „Éjszaka törvénye” (Live by Night, 2016) című krimiben.

A hetvenes éveiben is keresett színész volt

2021-ben életműdíjjal tüntették ki a Velencei Filmfesztiválon és a Flaiano Filmfesztiválon, elismerve több mint ötvenéves, gazdag pályafutását, amely során Girone egyaránt otthonosan mozgott az olasz és a hollywoodi filmgyártásban. Utolsó filmszerepe 2023-ban A védelmező 3 című filmben volt, mellyel bizonyítta, hogy hetvenes éveiben is keresett és tisztelt színész maradt, írja a Mirror.