Elállt a lélegzetünk: Heidi Klum elképesztő dekoltázst villantott

Heidi Klumon egyszerűen nem fog az idő vasfoga. Az 52 éves német szupermodell továbbra is bombaformában van, amit nem is fél megmutatni közönségének és a nagyvilágnak sem. A szépséges modell ugyanis most, a Project Runway című amerikai valóságshow-sorozat döntőjében egy elképesztő zöld estélyit vett magára, mellyel extra dekoltázst villantott. Heidi mély kivágású öltözéke ugyanis nem sok mindent hagyott a képzeletre: keblei szinte kiestek a ruhából.

Heidi Klum elképesztő dekoltázst villantott Fotó: Stefanie Rex

A modell szexi szettje pedig azok után volt kellemes a szemnek, hogy nemrég még egy hagyományos, Octoberfestes öltözékben tündökölt saját, Heidifestre keresztelt rendezvényén, ahol népes családja is részt vett. A büszke családi fotót pedig meg is osztotta. A képből pedig kiderült Heidi nem kis mozaikcsaláddal rendelkezik. A világhírű modell négy gyermeke és férje mellett ott volt szerelmének ikertestvére, Bill Kaulitz is, továbbá édesanyja, Erna Klum és fia, Henry barátnője, Kayla Betulius is.

Leni csak úgy ragyogott Heidi Klum mellett

Az 52 éves szupermodell eseményén természetesen ott volt szintén modell lánya, Leni Klum is, akivel nem is olyan rég, még együtt álltak vörösszőnyegre a Velencei Filmfesztiválon. Mondani sem kell, az anya-lánya páros feltűnő jelenség volt, pláne, hogy szexi, szintén dekoltált ruhájuk ugyanolyan volt, csupán más színű.