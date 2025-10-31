Sydney Sweeney csupasz mellekkel beszélt láthatatlanságról - Fotó

Sydney Sweeney igazán emlékezetes belépőt tett a "Nők Ereje" gálán: egy merész, szinte teljesen áttetsző ezüst ruhában jelent meg, majd megható beszédet mondott.

Sydney Sweeney megható beszédet mondott Fotó: ZUMAPRESS.com

Az eseményen számos híresség vett részt, köztük Nicole Scherzinger és Jamie Lee Curtis is. Sweeney beszédét annak a nőnek szentelte, aki nemcsak inspirálta őt, hanem akinek a bőrébe legutóbbi filmjében belebújt: Christy Martinnak.

Sydney Sweeney példaképéhez beszélt

A színésznő a híres bokszoló életét dolgozta fel egy életrajzi filmben. Christy Martin pályafutása tele volt küzdelmekkel: kezdetben nem engedték versenyezni, bántalmazták, megkéselték, sőt, még meg is lőtték.

Amikor Christy elkezdett bokszolni, sokan azt mondták neki, hogy nem oda való, és nem lehet az, aki valójában

- mondta Sweeney a színpadon.

Tudom, milyen érzés, amikor bizonyítanod kell, hogy helyed van valahol, hogy észrevegyenek, és komolyan vegyenek

- tette hozzá, utalva arra, hogy ő maga is sok negatív kritikát kapott az utóbbi időben karrierjével kapcsolatban.

Christy Martin is jelen volt a teremben, és meghatottan hallgatta végig a neki szóló beszédet. Sydney Sweeney rövid hajával és áttetsző ezüst ruhájában igazi reflektorfénybe került, egyszerre sugárzott erőt, eleganciát és sebezhetőséget.