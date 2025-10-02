Sting 74 éves lett! Íme 5 érdekesség, amit kevesen tudnak a világsztárról! - Galéria

Sting, polgári nevén Gordon Matthew Thomas Sumner, ma ünnepli 74. születésnapját, és még mindig a világ egyik legkarizmatikusabb zenésze. A brit énekes-dalszerző karrierje nem indult könnyen: fiatal korában tanárként dolgozott, miközben esténként kis klubokban zenélt. Az áttörést a Police nevű zenekar hozta meg számára a 70-es évek végén, amelynek frontembereként világsztár lett olyan slágerekkel, mint az Every Breath You Take, a Roxanne vagy a Message in a Bottle. A banda hatalmas sikereket aratott, majd Sting szólókarrierbe kezdett, amely legalább akkora diadalmenet lett, mint a Police fénykora.
Az évek során több Grammy-díjat nyert, és olyan dalokat írt, amelyek örökre beírták a nevét a zenetörténelembe. A sanzonoktól kezdve a jazz- és világzenei hatásokig minden stílusban kipróbálta magát, miközben megőrizte saját, összetéveszthetetlen hangzásvilágát. Nem csupán a zenében, hanem a filmvásznon is kipróbálta magát: kisebb-nagyobb szerepekben láthatták a rajongók. Magánélete sem maradt a reflektorfényen kívül: második feleségével, Trudie Stylerrel évtizedek óta tartó, példamutató kapcsolatot ápol, és hat gyermek büszke édesapja.
Sting mindig is híres volt arról, hogy nem csak zenész, hanem aktivista is: kiállt a környezetvédelem, az emberi jogok és a társadalmi igazságosság mellett. Rajongói szerint a titka abban rejlik, hogy minden életkorban meg tudott újulni, és máig képes megtölteni a legnagyobb koncerttermeket. Bár ma már 74 éves, lendületéből mit sem vesztett – ugyanazzal a szenvedéllyel énekel, ahogy a kezdetekben.
A Bors most összegyűjtött 5 érdekességet az énekesről, és egy galériában foglalta össze Sting életének legfontosabb mérföldköveit.
