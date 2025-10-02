Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Sting 74 éves lett! Íme 5 érdekesség, amit kevesen tudnak a világsztárról! - Galéria

Sting
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 02. 20:10
születésnapérdekesség
Az egész világon ismerik a dalait, bárhol megtölt egy stadiont, és még mindig ugyanolyan jó formában van, mint régen! Sting 74 éves lett, a születésnapja alkalmából pedig összegyűjtöttünk róla 5 érdekességet, amit eddig csak kevesen tudhattak!
Nicole
A szerző cikkei

Sting, polgári nevén Gordon Matthew Thomas Sumner, ma ünnepli 74. születésnapját, és még mindig a világ egyik legkarizmatikusabb zenésze. A brit énekes-dalszerző karrierje nem indult könnyen: fiatal korában tanárként dolgozott, miközben esténként kis klubokban zenélt. Az áttörést a Police nevű zenekar hozta meg számára a 70-es évek végén, amelynek frontembereként világsztár lett olyan slágerekkel, mint az Every Breath You Take, a Roxanne vagy a Message in a Bottle. A banda hatalmas sikereket aratott, majd Sting szólókarrierbe kezdett, amely legalább akkora diadalmenet lett, mint a Police fénykora.

Sting Wayuu Taya Foundation's 20th Anniversary Gala
Sting felesége, Trudie Styler négy gyerekkel ajándékozta meg a férjét (Fotó: MediaPunch / Northfoto)

A Sting dalok rengeteg díjat termeltek

Az évek során több Grammy-díjat nyert, és olyan dalokat írt, amelyek örökre beírták a nevét a zenetörténelembe. A sanzonoktól kezdve a jazz- és világzenei hatásokig minden stílusban kipróbálta magát, miközben megőrizte saját, összetéveszthetetlen hangzásvilágát. Nem csupán a zenében, hanem a filmvásznon is kipróbálta magát: kisebb-nagyobb szerepekben láthatták a rajongók. Magánélete sem maradt a reflektorfényen kívül: második feleségével, Trudie Stylerrel évtizedek óta tartó, példamutató kapcsolatot ápol, és hat gyermek büszke édesapja.

Sting mindig is híres volt arról, hogy nem csak zenész, hanem aktivista is: kiállt a környezetvédelem, az emberi jogok és a társadalmi igazságosság mellett. Rajongói szerint a titka abban rejlik, hogy minden életkorban meg tudott újulni, és máig képes megtölteni a legnagyobb koncerttermeket. Bár ma már 74 éves, lendületéből mit sem vesztett – ugyanazzal a szenvedéllyel énekel, ahogy a kezdetekben.

CSS_20240531_Sting_0009
Sting évtizedek óta a csúcson van (Fotó: Csudai Sándor / Origo)

Sting gyerekei nincsenek elkényeztetve

A Bors most összegyűjtött 5 érdekességet az énekesről, és egy galériában foglalta össze Sting életének legfontosabb mérföldköveit.

  1.  A "Sting" becenevet egy fekete-sárga csíkos pulóvere miatt kapta zenésztársaitól, mert úgy nézett ki benne, mint egy darázs, a sting szó pedig magyarul fullánkot jelent.
  2. Évtizedek óta a jóga elkötelezett híve, és azt vallja, hogy ennek köszönheti fiatalos energiáját és kiegyensúlyozottságát.
  3. Gazdaságos rocksztár: bár dollármilliókat keresett pályafutása során, híres arról, hogy gyermekeinek nem ígért hatalmas örökséget – azt vallja, dolgozzanak meg ők is a pénzükért.
  4. Fiatal korában tanár volt, angolt és zenét tanított, valamint focicsapatot edzett a St. Paul’s Schoolban Cramlingtonban.
  5.  Alapító tagja a Rainforest Foundationnek, amely a világ esőerdőinek megóvásáért küzd
Galéria: 74 éves lett Sting!
Sting tanárként kezde a pályafutását, majd éjszakánként klubokban játszott zenekarokkal (Fotó: Sunshine/ Northfoto)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
