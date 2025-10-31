"Nem kellett volna megtörténnie" – végre itt vannak a részletek Robert De Niro unokájának haláláról

Öt embert is letartóztattak Robert De Niro unokájának halálával kapcsolatban.

Robert De Niro unokája két éve hunyt el Fotó: Freepik

Leandro De Niro Rodriguez két éve, New Yorkban vesztette életét egy kábítószer-túladagolás következtében. Most a rendőrség Grant McIver, Bruce Epperson, Eddie Barreto, John Nicolas és Roy Nicolas letartóztatását jelentette be. A hatóságok szerint a csoport nemcsak a színész unokájának, hanem egész New York területén több embernek is árult tiltott tablettákat.

A nyomozás szerint a banda biztosította azokat a pirulákat, amelyek 2023-ban három tinédzser halálát okozták. Információk szerint a bírósági iratokban "3. áldozatként" említett személy adatai megegyeznek Leandro életkorával, halálának dátumával és helyszínével.

Robert De Niro unokája különleges volt

Leandro, Robert De Niro fogadott lányának, az 58 éves Drena De Nirónak és Carlos Rodriguez művésznek az egyetlen fia volt. 2023. július 2-án találták holtan a Wall Street-i Cipriani Club Residences egyik lakásában. Teste közelében egy tányéron fehér, porszerű anyagot fedeztek fel.

A vádirat szerint egy, a dokumentumokban "CC-1"-ként azonosított személy, fentanil és Xanax kombinációját adta Leandrónak a halála előtti napokban. A tablettákat állítólag Eppersontól és Barretótól szerezte be, akik annak ellenére adta el a fiúnak, hogy tisztában volt a veszélyességükkel.

A jelentések szerint Leandro három fentanil tablettát és két Xanaxot vásárolt 105 dollárért, majd megszervezte, hogy autóval szállítsák ki azokat egy barátja manhattani lakásába. A tablettákat este 9:15 körül adták át, majd hajnalban, 1:50-kor a személy üzenetet küldött neki megkérdezve jól van-e, de arra válasz már nem érkezett. Néhány órával később Leandrót holtan találták.

Robert De Niro unokája halála után 2024-ben így nyilatkozott:

Ez egyszerűen sokk. Soha nem gondoltam volna, hogy ez megtörténik. Aztán elkezdtem azon gondolkodni, mit tehettem volna, mit kellett volna tennem vele. Nem tudom, számított volna-e. És ez folyton a fejemben jár. Nem kellett volna megtörténnie.

A New York-i orvosszakértő Leandro halálát balesetnek minősítette, a fentanil, bromazolám, alprazolám, 7-aminoklonazepám, ketamin és kokain együttes toxikus hatására hivatkozva - írja a Metro.