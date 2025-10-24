BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Salamon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mélyen dekoltált latex ruhában ünnepelt Kylie Jenner - Dögös fotó

kylie jenner
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 24. 16:20
dekoltázsszexi
Hatalmas partit csapott egy különleges alkalom miatt.
Bors
A szerző cikkei

Kylie Jenner nem akármilyen szettben ünnepelt egy különleges eseményt: egy dögös, rózsaszín latex ruhában jelent meg.

Kylie Jenner latex ruhában ünnepelt
Kylie Jenner latex ruhában ünnepelt
Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment /  Northfoto

Az üzletasszony a saját márkája, a Kylie Cosmetics megalapításának 10. évfordulója alkalmából rendezett nagyszabású partit, amelynek vizuális tematikája a márka ikonikus csomagolásából merített inspirációt.

A dekoráció teljes egészében rózsaszínben pompázott, ahogy Kylie is. Merészen dekoltált latex ruhájához egy hosszú, rózsaszín parókát viselt, ezzel is hangsúlyozva a rendezvény egyedi stílusát.

A partira nemcsak a Jenner–Kardashian család tagjai voltak hivatalosak, hanem számos híresség is. Akik nem tudtak személyesen részt venni, az Instagramon gratuláltak Kylie-nak, a rajongókkal együtt.

A fotókat ide kattintva tekintheted meg.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu