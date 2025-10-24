Mélyen dekoltált latex ruhában ünnepelt Kylie Jenner - Dögös fotó

Kylie Jenner nem akármilyen szettben ünnepelt egy különleges eseményt: egy dögös, rózsaszín latex ruhában jelent meg.

Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

Az üzletasszony a saját márkája, a Kylie Cosmetics megalapításának 10. évfordulója alkalmából rendezett nagyszabású partit, amelynek vizuális tematikája a márka ikonikus csomagolásából merített inspirációt.

A dekoráció teljes egészében rózsaszínben pompázott, ahogy Kylie is. Merészen dekoltált latex ruhájához egy hosszú, rózsaszín parókát viselt, ezzel is hangsúlyozva a rendezvény egyedi stílusát.

A partira nemcsak a Jenner–Kardashian család tagjai voltak hivatalosak, hanem számos híresség is. Akik nem tudtak személyesen részt venni, az Instagramon gratuláltak Kylie-nak, a rajongókkal együtt.

