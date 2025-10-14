Kylie Jenner bilincsben: ennél forróbb már nem lehet - Videó

Kylie Jenner ismét sikeresen sokkolta követőit, ezúttal egy egészen új, merész oldalát mutatta meg.
A mostanában visszafogottabb stílusban feltűnő modell és anyuka egy rövid videót osztott meg, ami után követőinek szó szerint leesett az álluk.
A sztáranyuka bőr minishortban és melltartóban jelent meg, nem máshol, mint egy börtönben. Magassarkúban, megbilincselve kísérték az őrök, miközben dögösen pózolt a kamerának.
Hogy pontosan mit is tervez Kylie, azt egyelőre homály fedi, ugyanis a videó mellé mindössze ennyit írt:
HOLNAP… SNAPCHATEN @KINGKYLIE
A megjelenésével fiatalabb énjét idézte meg: türkizkék tincsekkel dobta fel frizuráját, ami karrierje elején az egyik védjegyévé vált. Úgy tűnik, Kylie ismét reflektorfénybe került, és most sem fél felrázni a közönségét.
A videót ide kattintva tekintheted meg.
