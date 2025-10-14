Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Helén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kylie Jenner bilincsben: ennél forróbb már nem lehet - Videó

Kylie Jenner
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 21:30
bilincsszexi
A sztáranyuka teljesen meglepte követőit.
Bors
A szerző cikkei

Kylie Jenner ismét sikeresen sokkolta követőit, ezúttal egy egészen új, merész oldalát mutatta meg. 

Kylie Jenner bilincsben… Ennél forróbb már nem lehet
Kylie Jenner bilincsben… Ennél forróbb már nem lehet
Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment /  Northfoto

A mostanában visszafogottabb stílusban feltűnő modell és anyuka egy rövid videót osztott meg, ami után követőinek szó szerint leesett az álluk.

A sztáranyuka bőr minishortban és melltartóban jelent meg, nem máshol, mint egy börtönben. Magassarkúban, megbilincselve kísérték az őrök, miközben dögösen pózolt a kamerának.

Hogy pontosan mit is tervez Kylie, azt egyelőre homály fedi, ugyanis a videó mellé mindössze ennyit írt:

HOLNAP… SNAPCHATEN @KINGKYLIE

A megjelenésével fiatalabb énjét idézte meg: türkizkék tincsekkel dobta fel frizuráját, ami karrierje elején az egyik védjegyévé vált. Úgy tűnik, Kylie ismét reflektorfénybe került, és most sem fél felrázni a közönségét.

A videót ide kattintva tekintheted meg.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu