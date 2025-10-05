Csupán két süti takarja a tévésztár mellét: topless kampányol a mellrák ellen - Fotó

A tévésztár Lorraine Kelly először vetkőzött le Calendar Girls-stílusban – csupán egy pár stratégiailag elhelyezett sütemény takarta el intim testrészeit. Az interjújában első topless fotózásáról viccelődve elmondta, hogy attól tartott, csapata „traumatizálódni fog” a meztelen testének látványától. Azért vállalta a topless fotózást, hogy felhívja a mellrák elleni védekezés fontosságára és a szűrű vizsgálatok fontosságára a figyelmet.

Lorraine Kelly a mellrák elleni szűrű vizsgálat mellett kampányolt / Fotó: PA

A fotózás egy kampány keretében a Nemzeti Mellvizsgálati Nap kezdeményezésének támogatására történt. Lorraine elismeri: „Imádtam ezt az ötletet. Pimasz és vicces, és tisztelgés a csodálatos Calendar Girls előtt. Ezzel lehetőségem nyílt arra is, hogy kimondjam a híres mondatot: „Sokkal nagyobb zsemlékre lesz szükségünk”.”

Lorraine őszintén beszél a meztelenkedésről, és hozzátette: „Egyáltalán nem éreztem magam sebezhetőnek vagy kényelmetlenül, mivel a barátaim alkották a csapatot, és a fantasztikus fotósunk is átesett már a mellrákon. A szerkesztőm, Victoria megkérdezte, hogy kényelmes-e számomra, ha filmeznek, és én azt mondtam neki, hogy semmi gond, de kérdezze meg a stábot, hátha őket traumatizálná! Minden nagyon könnyed volt, és végül is az a lényeg, hogy átadjuk a Change + Check üzenetét.”

A fotót Sally Mais fotós készítette, aki maga is mellrákot túlélő. Íme a bejegyzés:

A kampányt 2019-ben Lorraine producer, Helen Addis MBE és műsorvezető, Lorraine Kelly CBE alapította azzal a céllal, hogy megszüntesse a mellrákkal kapcsolatos beszélgetések tabuját. Az elmúlt hét évben több mint 100 nő és egy férfi kereste meg a műsort, hogy elmondja, a kampány hatására mellrákot diagnosztizáltak náluk.

