Könnyekben törtek ki a rajongók: meghalt a világ legszebb fiújának tartott legendás színész

70 éves korában elhunyt Björn Andrésen. A svéd színész leginkább az 1971-es Halál Velencében című filmben nyújtott alakításáról volt ismert.

Halálhírét Kristian Petri és Kristina Lindström, a 2021-es A világ legszebb fiúja című dokumentumfilm rendezői jelentették be, amely Andrésen életét és pályafutását mutatta be.

Andrésen 2025. október 25-én, szombaton hunyt el, de halálának okáról egyelőre nem közöltek további részleteket.

Andrésen 1955-ben született Stockholmban, és már fiatalon személyes tragédiával kellett szembenéznie: mindössze tízéves volt, amikor elveszítette édesanyját. Ezután a nagymamája nevelte fel, aki bátorította őt arra, hogy színészkedéssel és modellkedéssel foglalkozzon.

Andrésen színészi pályára lépett, és mindössze 15 éves volt, amikor szerepet kapott Luchino Visconti Halál Velencében című filmjében. Ő alakította Tadziót, a tizenéves fiút, aki egy idősebb férfi megszállottságának tárgyává válik. Ez a szerep tette őt világhírűvé.

Később több mint 30 filmben és televíziós sorozatban szerepelt, köztük egy kisebb szerepben a 2019-es Fehér éjszakák (Midsommar) című folk horrorfilmben – írja a Mirror.