Szabadságvágy – Október 23-án lesz látható Leslie Mandoki dokumentumfilmje a Super TV2 műsorán

Leslie Mandoki dokumentumfilmje egy igazi történelmi alkotás, egy mély és személyes nemzetközi léptékű kutatómunka gyümölcse, amely a művész elhivatottságának és szenvedélyének eredménye. A film új fényt vet az 1956-os forradalom és szabadságharc örökségére, és érzékletesen, megrendítő empátiával idézi fel a forradalom sorsfordító napjait, a veszteségek fájdalmát és a szabadságba vetett hit erejét. A film három generáció történetein keresztül mutatja be, hogyan válik a szabadságvágy időtlen erővé, amely összeköti a múltat, a jelent és a jövőt.

Fotó: Mandoki Soulmates

A mű egyszerre történelmi tükör, emberi vallomás és tisztelgés mindazok előtt, akik 1956-ban a szabadságért küzdöttek, és mindenki számára, akik ma is hisznek ebben az örök értékben. A középpontban az 1956. október 23-i események állnak, amelyeket szemtanúk, politikusok, közéleti szereplők, művészek és vallási vezetők személyes visszaemlékezései elevenítenek meg. Célja, hogy a néző a történelmi tények mellett átélje a kor hangulatát, a szabadságvágy erejét, a bátorságot és elszántságot, amely a forradalom résztvevőit jellemezte. A Szabadságvágy egy megrendítő emlékezés és mély főhajtás azok előtt, akik életüket és szabadságukat kockáztatták egy szabadabb jövőért. Október 23. a nap, amikor a magyar nemzet szíve egyszerre dobban, a forradalom kezdete, a szabadságba vetett hit örök lángjának fellobbanása.

A történelmi alapjait három kiemelkedő kutató munkája is erősíti: az amerikai Larry Schweikart, a német Guido Knopp professzor és a magyar Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója közösen segítettek új, nemzetközi perspektívába helyezni 1956 örökségét. Leslie saját kitartó kutatómunkájának eredményeként számos eddig kevéssé ismert dokumentumot, archív felvételt és fényképet tárt fel, melyek új és megrázó fényt vetnek erre a periódusra. Egyik különleges eleme egy közel százéves fényképész története is, aki később a Mercedes-Benz Group gyárában dolgozott, és 1956-ban nemcsak részt vett a harcokban, hanem kamerájával meg is örökítette a fiatalok véres, mégis reménnyel teli küzdelmét.

Az 1956-os magyar nép tiltakozott és felegyenesedett. Hús-vér emberek, fiatalok és idősek, munkások, diákok, nők és férfiak emelték fel a szavukat és erejüket a szabadságért. Nem állt mögöttük hadsereg, nem támogatta őket nagyhatalom. Hittel, bátorsággal és összefogással mégis a világ figyelmének középpontjába állították Magyarországot. A szívük mélyéről szólt az üzenet: Elég volt. Ez az üzenet átívelt határokon, évtizedeken, és ma is bennünk él, mert a szabadság öröksége sosem fakul

- mondta Leslie Mandoki.