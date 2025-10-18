Az egész világon gyászba borult a rajongók szíve: meghalt Doctor Doolittle sztárja

Elhunyt az Oscar-díjra jelölt színésznő, Samantha Eggar. A művésznő 86 éves volt. Halálát lánya, Jenna Stern jelentette be.

Elhunyt a közkedvelt Oscar-díjra jelölt színésznő Fotó: Forrás: Unsplash.com

Eggar Los Angeles-i otthonában, Sherman Oaks városrészben hunyt el. Lánya szerint az elmúlt öt évben betegséggel küzdött, de hosszú és teljes életet élt. Stern megható sorokkal emlékezett meg róla:

Gyönyörű, intelligens és elég kemény ahhoz, hogy lenyűgözően sebezhető legyen... Samantha Eggar (1939–2025). Ott voltam mellette… fogtam a kezét, és elmondtam neki, mennyire szeretem. Gyönyörű volt. Megtiszteltetés volt. xoxo J.

Az Oscar-díjra jelölt színésznő sikeres karriert tudhatott magáénak

Samantha Eggar 1939 márciusában született Hampsteadben, Londonban. Apja, Ralph, a Brit Hadsereg dandártábornoka volt, holland-portugál származású édesanyja pedig mentőautó-vezetőként szolgált a második világháború alatt.

A háború idején 12 évig egy vidéki kolostori iskolában tanult, később a Thanet Művészeti Iskolában kezdett el divattervezést tanulni, majd diplomázott is ezen a területen.

Színészi pályáját a Webber Douglas Drámaművészeti Akadémián kezdte, ahová kezdetben édesanyja nem engedte el. Végül unokatestvére biztatására mégis elment az akadémiára, ahol ösztöndíjat is kapott.

Mielőtt befejezte volna a kétéves képzést, szerepet ajánlottak neki a Landscape With Figures című darabban, a Royal Brighton színházban. Később Shakespeare-darabokban is szerepelt, majd áttért a filmek világára.

Az 1960-as években vált nemzetközileg ismertté, amikor Terence Stamp partnereként szerepelt a A lepkegyűjtő című thrillerben. Alakítása Oscar-jelölést, Golden Globe-díjat és Cannes-i Filmfesztivál díjat is hozott neki a legjobb női főszereplő kategóriában. De a Doctor Doolittle című filmben is láthattuk.

Samantha 1964-től 1971-ig volt házas Tom Stern színésszel. Két gyermekük született: Jenna Stern színésznő és Nicolas Stern producer.

A Mirror beszámolója szerint, a színésznő két gyermeke mellett hátrahagyta, vejét Brennan Brownt, valamint három unokáját: Charlie-t, Isabel-t és Calla-t. Emellett három nővére is gyászolja: Margaret, Toni és Vivien.