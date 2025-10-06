Most jött a tragikus hír: elhunyt mindenki kedvenc sorozatának sztárja

Meghalt John Woodvine, A korona (The Crown) című sorozat egyik világhírű színésze. A hőn szeretett legenda 96 éves volt.

Meghalt a hőn szeretett színész, John Woodvine / Fotó: Forrás: Unsplash.com

A színész halálhírét az ügynöke, Phil Belfield erősítette meg, hozzátéve, hogy a sztár hétfő reggel békésen hunyt el az otthonában.

John rendkívüli színész volt, és mesés, változatos karriert tudhatott a magáénak az iparág minden területén. Több mint 70 produkcióban szerepelt, többek között az Old Vicben, a Nemzeti Színházban és a Royal Shakespeare Company-ban. Johnt mindenki nagyra becsülte, és mindazoknak, akik ismerték vagy együtt dolgoztak vele, nagyon fog hiányozni. Szeretettel emlékezünk rá. Mindannyian gazdagabbak lettünk azáltal, hogy ismerhettük őt.

A színész számos sikeres szerepet alakított a képernyőn is, többek közt a Young Winston, a Sárkányvár, a Meggyőző érvek, A korona és legutóbb az Enys Men című filmekben láthattuk.

John Woodvine-t a felesége, Lynn Farleigh, valamint két gyermekük gyászolja - írja a Mirror.