Hatalmas botrány A korona körül Diana halála miatt

Noha milliók imádják, eddig is voltak, akik nyugtalanul szemlélték A korona című Netflix-sorozatot, és bizony a brit királyi család is egyre jobban aggódik, ahogy a történelmi drámaszéria idővonala egyre jobban közelít a jelenhez. Mint ismert, a sorozat II. Erzsébet uralkodását követi nyomon, a most következő ötödik évad pedig a kilencvenes éveket dolgozza fel: benne a most királlyá lett III. Károly (akkor még Károly herceg) és Diana hercegné botrányaival, válásával, majd utóbbi tragikus párizsi halálával. És akkor még nem is beszéltünk a jövő májusban királynévé koronázandó Kamilla szerepéről Károly és Diana kapcsolatának zátonyra futásában...

Nos, belsősök szerint már maga A korona stábtagjai is kényelmetlenül érzik magukat, és úgy gondolják, hogy bizonyos eseményeket, például Diana utolsó óráit, nem kellene érinteni, pláne nem ilyen részletességgel, kiváltképp most, II. Erzsébet halálának fényében.

– Visszamenni Párizsba és Diana utolsó óráit megfilmesíteni nagyon kényelmetlen. Egyes stábtagok végre szóvá teszik mindezt. A show mindig is egy fikciós verzióját mutatta az eseményeknek, annyi érzékenységgel, amennyivel csak lehet. De mostanában, ahogy közelednek a jelenhez, nehezebb megtalálni az egyensúlyt. Ezek a pillanatok még túl frissek és felzaklatják az embereket. Sokan úgy érzik, a készítők átléptek egy határt Több stábtag is szót emelt ez ellen – magyarázta egy forrás a The Sunnak.

Tegyük hozzá: aligha fog már a Netflix újraforgatásoka elrendelni. Noha ezek lesznek az első részek, amelyek Fülöp és II. Erzsébet halála után jönnek ki ki, a november 9-én debütáló évad már a királynő halála előtt teljesen kész volt, és a netes filmcég szerint azóta nem is változtattak rajta semmit.