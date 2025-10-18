Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Lukács névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kitört a botrány: letartóztatták Aaron Phyperst, Denise Richards volt férjét

Denise Richards
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 18. 17:25
letartóztatbűncselekmény
Váratlan fordulatot vett Denise Richards és Aaron Phypers jogi csatája: pénteken őrizetbe vették a színészt.
CJA
A szerző cikkei

Letartóztatták Aaron Phyperst, Denise Richards volt férjét. Az 53 éves színészt október 17-én, pénteken, egy Los Angeles-i tárgyalóteremből vezették el. A rendőri intézkedésre egy, Richards által ellene benyújtott távoltartási végzés meghallgatásának szünetében került sor, miután Kalifornia állam elfogatóparancsot adott ki a férfi ellen.

Letartóztatták Aaron Phyperst, Denise Richards volt férjét
 Letartóztatták Aaron Phyperst, Denise Richards volt férjét
Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE /  Northfoto

Phypers ügyvédje, Michael Finley szerint a vádak megegyeznek azokkal, amelyeket már korábban is tagadtak a családon belüli erőszak kapcsán.

Még nem láttam a büntetőfeljelentést, de a hallottak alapján ugyanazok az állítások állnak fenn, amelyeket már cáfoltunk. Úgy véljük, hamisnak bizonyulnak, és Aaron felmentést kap

- mondta Finley.

A bíróság ideiglenesen meghosszabbította Richards távoltartási végzését november 7-ig. Eközben büntetőeljárás is indult Phypers ellen: két rendbeli, hozzátartozó bántalmazásával, valamint két rendbeli tanú befolyásolásával vádolják.

Az, hogy eljárás indul valaki ellen, még nem jelenti azt, hogy bűnös. Én személy szerint Aaronnak hiszek, nem Denise-nek vagy a tanúinak. Magabiztosak vagyunk abban, hogy a bíróságon már megcáfoltuk a bántalmazási állításokat

- tette hozzá az ügyvéd.

Phyperst a Malibu közelében található Lost Hills seriffi őrsre szállították, majd aznap este 200 000 dolláros (67-70 millió forint) óvadék ellenében szabadon engedték.

Letartóztatták Aaron Phyperst, de hogyan fajult idáig?

Richards korábban azt vallotta, hogy a házasságuk során Phypers több alkalommal is súlyosan bántalmazta. A színésznő a bíróságon kijelentette, hogy legalább három agyrázkódást szenvedett férje miatt.

Állítása szerint az egyik eset a wellnessközpontjuk parkolójában történt, ahol Phypers úgy a falhoz lökte, hogy monoklival és agyrázkódással kellett orvoshoz fordulnia. 

Egy másik eset egy chicagói szállodában történt, 2025 áprilisában, amikor a férfi állítólag úgy szorította meg a fejét, hogy:

Olyan érzés volt, mintha összetörné a koponyámat.

Phypers, aki júliusban adta be a válókeresetet több mint hat év házasság után, október 8-án tett tanúvallomásában tagadta a bántalmazási vádakat - írja a People.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu