Kitört a botrány: letartóztatták Aaron Phyperst, Denise Richards volt férjét

Letartóztatták Aaron Phyperst, Denise Richards volt férjét. Az 53 éves színészt október 17-én, pénteken, egy Los Angeles-i tárgyalóteremből vezették el. A rendőri intézkedésre egy, Richards által ellene benyújtott távoltartási végzés meghallgatásának szünetében került sor, miután Kalifornia állam elfogatóparancsot adott ki a férfi ellen.

Letartóztatták Aaron Phyperst, Denise Richards volt férjét

Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / Northfoto

Phypers ügyvédje, Michael Finley szerint a vádak megegyeznek azokkal, amelyeket már korábban is tagadtak a családon belüli erőszak kapcsán.

Még nem láttam a büntetőfeljelentést, de a hallottak alapján ugyanazok az állítások állnak fenn, amelyeket már cáfoltunk. Úgy véljük, hamisnak bizonyulnak, és Aaron felmentést kap

- mondta Finley.

A bíróság ideiglenesen meghosszabbította Richards távoltartási végzését november 7-ig. Eközben büntetőeljárás is indult Phypers ellen: két rendbeli, hozzátartozó bántalmazásával, valamint két rendbeli tanú befolyásolásával vádolják.

Az, hogy eljárás indul valaki ellen, még nem jelenti azt, hogy bűnös. Én személy szerint Aaronnak hiszek, nem Denise-nek vagy a tanúinak. Magabiztosak vagyunk abban, hogy a bíróságon már megcáfoltuk a bántalmazási állításokat

- tette hozzá az ügyvéd.

Phyperst a Malibu közelében található Lost Hills seriffi őrsre szállították, majd aznap este 200 000 dolláros (67-70 millió forint) óvadék ellenében szabadon engedték.

Letartóztatták Aaron Phyperst, de hogyan fajult idáig?

Richards korábban azt vallotta, hogy a házasságuk során Phypers több alkalommal is súlyosan bántalmazta. A színésznő a bíróságon kijelentette, hogy legalább három agyrázkódást szenvedett férje miatt.

Állítása szerint az egyik eset a wellnessközpontjuk parkolójában történt, ahol Phypers úgy a falhoz lökte, hogy monoklival és agyrázkódással kellett orvoshoz fordulnia.

Egy másik eset egy chicagói szállodában történt, 2025 áprilisában, amikor a férfi állítólag úgy szorította meg a fejét, hogy:

Olyan érzés volt, mintha összetörné a koponyámat.

Phypers, aki júliusban adta be a válókeresetet több mint hat év házasság után, október 8-án tett tanúvallomásában tagadta a bántalmazási vádakat - írja a People.