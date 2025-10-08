Denise Richards állítja, brutálisan verte a férje: „Szét akarta zúzni a koponyámat”

Denise Richards sokkoló tanúvallomást tett a bíróságon. Férjét, Aaron Phyperst azzal vádolja, hogy folyamatosan bántalmazta őt a házasságuk alatt és legalább három alkalommal agyrázkódást is okozott neki.

Denise Richards azt állítja Aaron Phypers háromszor is agyrázkódást okozott neki a házasságuk alatt (Fotó: RW / Northfoto)

Denise Richards válása kezd eldurvulni

Denise Richards október 7-én a bíróságon tett tanúvallomást, amelyben részletesen beszámolt az Aaron Phypersszel való kapcsolatáról és azokról a fizikai bántalmazásokról, amelyeket a házasságuk alatt elszenvedett tőle. A People magazin szerint Charlie Sheen exfelesége a bíróságon azt állította, hogy férje legalább három agyrázkódást okozott neki a kapcsolatuk alatt. Vallomásában ki is fejtette, hogy a bántalmazások után erős fejfájással, hányingerrel és egyensúlyzavarral küzdött.

Denise Richards tanúvallomásában azt mondta, hogy Aaron Phypers egyszer úgy szorította a fejét, mintha össze akarná törni a koponyáját (Fotó: ROL-Jul/X17online.com / Northfoto)

Denise Richards gyerekei előtt akarta szétzúzni a fejét

Denise Richards vádja szerint az első agyrázkódásos eset 2022 januárjában történt, amikor Aaron Phypers olyan erővel ütötte meg, hogy megsérült az arca, és bevérzett a szeme. A második ilyen esetnél a férfi állítólag a garázs melletti betonfalnak lökte a fejét, ami újabb agyrázkódáshoz vezetett. A legdrámaibb incidens pedig 2025 áprilisában történt egy chicagói hotelben, ahol Aaron Phypers 'úgy szorította a fejét, mintha össze akarná zúzni a koponyáját'. Denise Richards könnyek közt vallotta be a bíróságon:

Úgy éreztem, mintha darabokra roppanna a fejem.

Egyszer sem készült orvosi látlelet

A tanúvallomása alatti keresztkérdések során azonban az is kiderült, hogy Denise Richards soha nem hívta ki a hatóságokat az állítólagos incidensek miatt. A bántalmazások után egyetlen egyszer vizsgálták csak meg őt, azt is Aaron Phypers saját wellness-központjában, ahol egy ottani géppel 'agyrázkódást állapítottak meg' nála. Erről azonban hivatalos lelet nem készült, ugyanis az intézményben nem volt orvos.

Denise Richards és Aaron Phypers 6 évig voltak házasok (Fotó: Dave Bedrosian / Northfoto)

Aaron Phypers mindent tagad

Charlie Sheen exfelesége vallomását viszont megerősítette Aaron Phypers unokatestvére, Kathleen McAllister is, aki korábban a férfi cégénél dolgozott. A nő azt állította, hogy tanúja volt, ahogy Phypers megütötte, fojtogatta, majd egy falnak lökte Denise Richardsot. Aaron Phypers mindezek ellenére továbbra is tagadja a vádakat, sajtónyilatkozatában azt mondta:

Soha nem bántalmaztam Denise-t sem fizikailag, sem érzelmileg.

Továbbá hozzátette, hogy a színésznő manipulálja az eseményeket. Sőt, ő azt állítja, hogy Denise Richards volt az, aki többször is agresszíven viselkedett vele szemben.