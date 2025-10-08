Denise Richards állítja, brutálisan verte a férje: „Szét akarta zúzni a koponyámat”

Denise Richards sokkoló tanúvallomást tett a bíróságon. Férjét, Aaron Phyperst azzal vádolja, hogy folyamatosan bántalmazta őt a házasságuk alatt és legalább három alkalommal agyrázkódást is okozott neki.
Denise Richards október 7-én a bíróságon tett tanúvallomást, amelyben részletesen beszámolt az Aaron Phypersszel való kapcsolatáról és azokról a fizikai bántalmazásokról, amelyeket a házasságuk alatt elszenvedett tőle. A People magazin szerint Charlie Sheen exfelesége a bíróságon azt állította, hogy férje legalább három agyrázkódást okozott neki a kapcsolatuk alatt. Vallomásában ki is fejtette, hogy a bántalmazások után erős fejfájással, hányingerrel és egyensúlyzavarral küzdött.
Denise Richards vádja szerint az első agyrázkódásos eset 2022 januárjában történt, amikor Aaron Phypers olyan erővel ütötte meg, hogy megsérült az arca, és bevérzett a szeme. A második ilyen esetnél a férfi állítólag a garázs melletti betonfalnak lökte a fejét, ami újabb agyrázkódáshoz vezetett. A legdrámaibb incidens pedig 2025 áprilisában történt egy chicagói hotelben, ahol Aaron Phypers 'úgy szorította a fejét, mintha össze akarná zúzni a koponyáját'. Denise Richards könnyek közt vallotta be a bíróságon:
Úgy éreztem, mintha darabokra roppanna a fejem.
A tanúvallomása alatti keresztkérdések során azonban az is kiderült, hogy Denise Richards soha nem hívta ki a hatóságokat az állítólagos incidensek miatt. A bántalmazások után egyetlen egyszer vizsgálták csak meg őt, azt is Aaron Phypers saját wellness-központjában, ahol egy ottani géppel 'agyrázkódást állapítottak meg' nála. Erről azonban hivatalos lelet nem készült, ugyanis az intézményben nem volt orvos.
Charlie Sheen exfelesége vallomását viszont megerősítette Aaron Phypers unokatestvére, Kathleen McAllister is, aki korábban a férfi cégénél dolgozott. A nő azt állította, hogy tanúja volt, ahogy Phypers megütötte, fojtogatta, majd egy falnak lökte Denise Richardsot. Aaron Phypers mindezek ellenére továbbra is tagadja a vádakat, sajtónyilatkozatában azt mondta:
Soha nem bántalmaztam Denise-t sem fizikailag, sem érzelmileg.
Továbbá hozzátette, hogy a színésznő manipulálja az eseményeket. Sőt, ő azt állítja, hogy Denise Richards volt az, aki többször is agresszíven viselkedett vele szemben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.