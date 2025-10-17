"Utolsó kirándulásra megyünk" – szívet szaggató vallomást tett a magyarok kedvenc színésze

Chris Hemsworth legújabb dokumentumfilmjében, a "Chris Hemsworth: Road Trip to Remember" című alkotásban először beszél nyíltan arról, hogy édesapja súlyos betegséggel küzd. A színész elmondta, hogy az utazás célja nem csupán nosztalgiázás, hanem az is, hogy segítsen apjának megőrizni az emlékeit.
A dokumentumfilm, amelyet a National Geographic mutat be, bensőséges hangulatban követi végig Chris és édesapja, Craig közös útját Ausztrálián keresztül.
A csatorna így fogalmazott:
Ez az érzelmes utazás lehetőséget ad Chrisnek és Craignek arra, hogy elmélyítsék a köteléküket, felelevenítsék közös emlékeiket, és megtapasztalják, hogyan lehet a szeretet, a közösség és a nosztalgia gyógyír a léleknek.
A megható előzetes egy régi fotóval indul, amelyen Chris és édesapja látható. A színész elérzékenyülve mondja: "Ez egy fotó rólam és apámról, és…" - majd elsírja magát, és csak ennyit tud hozzátenni: "Imádom ezt a fotót."
A narrációban Chris így folytatja:
Apámmal autós kirándulásra megyünk, vissza a múltunkba.
A vallomása során pedig megdöbbentő részletet árul el:
Korai stádiumú Alzheimer-kórja van.
A színész szemmel láthatóan küzd az érzelmeivel, amikor hozzáteszi:
Mindent meg akarok tenni, amit csak tudok, hogy segítsek neki.
