"Utolsó kirándulásra megyünk" – szívet szaggató vallomást tett a magyarok kedvenc színésze

Chris Hemsworth legújabb dokumentumfilmjében, a "Chris Hemsworth: Road Trip to Remember" című alkotásban először beszél nyíltan arról, hogy édesapja súlyos betegséggel küzd. A színész elmondta, hogy az utazás célja nem csupán nosztalgiázás, hanem az is, hogy segítsen apjának megőrizni az emlékeit.

Súlyos betegséggel küzd Chris Hemsworth apja

Fotó: PA / Northfoto

A dokumentumfilm, amelyet a National Geographic mutat be, bensőséges hangulatban követi végig Chris és édesapja, Craig közös útját Ausztrálián keresztül.

A csatorna így fogalmazott:

Ez az érzelmes utazás lehetőséget ad Chrisnek és Craignek arra, hogy elmélyítsék a köteléküket, felelevenítsék közös emlékeiket, és megtapasztalják, hogyan lehet a szeretet, a közösség és a nosztalgia gyógyír a léleknek.

Chris Hemsworth apja súlyos betegséggel küzd

A megható előzetes egy régi fotóval indul, amelyen Chris és édesapja látható. A színész elérzékenyülve mondja: "Ez egy fotó rólam és apámról, és…" - majd elsírja magát, és csak ennyit tud hozzátenni: "Imádom ezt a fotót."

A narrációban Chris így folytatja:

Apámmal autós kirándulásra megyünk, vissza a múltunkba.

A vallomása során pedig megdöbbentő részletet árul el:

Korai stádiumú Alzheimer-kórja van.

A színész szemmel láthatóan küzd az érzelmeivel, amikor hozzáteszi: