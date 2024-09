Újabb sztárpár házassága került válságba, már a jegygyűrűket sem hordják

Nemrég Jessica Simpson egy boldog családi fotót posztolt Instagramján, amelyen gyerekei láthatók azelőtt, hogy elindultak volna az iskolába. A három gyerek pont úgy pózol a fotókon, mint az anyukájuk - az ismerőseik szerint pont ez okozta a bajt Simpson és férje, Eric Johnson házasságában.

Fotó: Pixabay



A boldog családi fotóról ráadásul hiányzott a családfő, annak ellenére is, hogy már 10 éve házasok. A life.hu szerint a házassági évfordulót meg sem ünnepelte a pár, és a gyűrűket is levették, ugyanis kapcsolatuk válságba került. A portál azt is észrevette, hogy nemcsak ezekről a fotókról hiányzik a családfő: Eric Johnson tavaly szeptember óta egyszer sem tűnt fel sem Jessica fotóin, sem a közös családi képeken. A család egyik jóbarátja azt nyilatkozta, hogy az énekesnő és férje anyagi problémákkal küzdenek, de a kapcsolatukat nem csak ez viselte meg. Jessica megszállottan hajszolja megkopott hírnevét. Állítólag az énekesnőt csak az érdekli, hogy tökéletesen nézzen ki, amikor emberek közé megy.

Nem hagyja el a házat profi smink nélkül, és mindig úgy néz ki, mint aki valami kozmetikai beavatkozás után lábadozik.

A helyzetet a férj már nem tudja elviselni, egyre több náluk a veszekedés. Az ismerősök szerint nem ez az első hullámvölgyük, így lehet, hogy még meg tudják menteni a házasságot.