Kiderült a titok: Nagymama lett a híres hollywoodi színésznő

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 11:20
Új korszak kezdődött életében. Michelle Pfeiffer a napokban jelentette be, hogy nagymama lett.

A 67 éves hollywoodi színésznő, Michelle Pfeiffer egy podcastben beszélt arról, hogy milyen hatással volt életére unokája születése - kitért arra is, hogy a munkához való viszonyát is merőben megváltoztatta a nagymama lét.

A hollywoodi színésznő élete megváltozott unokája születése óta Fotó: Moviestore Collection/face to fa

A hollywoodi színésznő élete más lett

A háromszoros Oscar-jelölt szerint unokája születése egy mennyei élmény, árulta el Jason Batemannek, Sean Hayesnek és Will Arnettnek a Smartless című podcastban.

Két gyermeke van Claudia Rose, őt örökbe fogadta és a másik, John Henry. Egyelőre az nem derült ki, melyikük ajándékozta meg Michelle Pfeiffert az unokájával.

Ha tudtam volna, hogy milyen érzés lesz nagymamának lenni, talán nem vállalok el ennyi munkát mostanában 

- idézi szavait a Life.hu. Hozzátette, hogy ennek ellenére minden projektet imád.

A színésznő több produkción is dolgozik, egyik a Yellowstone spin-off-ja, a The Madison, valamint az Oh. What. Fun nevezetű karácsonyi vígjáték, ezek mellett Rufi Thorpe Margo's Got Money Troubles címűregényének a tévéadaptációjában is fog szerepelni.

„Imádok színészkedni – talán most még jobban, mint valaha. Ma már sokkal nyugodtabban, felszabadultabban tudok a munkára koncentrálni” - közölte.

A színésznő ma már tudatosabban figyel időbeosztására, az évek alatt sikerült megtanulnia beosztani az idejét.

Mindig szerettem a kihívásokat, és abban találtam erőt, hogy belevágok, még ha néha el is bukom. De most már máshol vannak a prioritásaim. Nincs időm és kedvem annyira mélyre merülni munkában, vagy hosszú időre eltűnni a forgatások miatt.”  

 

 

