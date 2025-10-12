Charlie Sheen: A szerelmi életem nem létezik!

Charlie Sheen élete legdrámaibb eseményeit tárja fel a napokban megjelent önéletrajzi könyvében, illetve dokumentumfilmjében. A Két pasi meg egy kicsi című sorozat ötgyermekes, háromszor nősült egykori drogos rosszfiúja már 2017 óta tiszta. Ma csendes nyugalomban él, egyedül – írja a hot! magazin.

Charlie Sheen könyvében mesél a történetekről

A szerelmi életem jelenleg nem létezik

– árulta el Sheen a People-nek. „Ám ha egyszer valaki belépne az ajtón, jó helyen és jó időben, én benne lennék. De házasságról többé szó sem lehet!”

Charlie Sheen drogost csinált a harmadik feleségéből

Charlie Sheen 2025-ben kimondhatja: nyolc éve tiszta

Az apjához, Martin Sheen­hez való csatlakozása a filmvásznon egy csapásra sztárrá tette. Sorra kapta a szerepeket, később zajos bulijairól, alkohol- és kábítószer-függőségéről is híres lett. Az első nejével, Donna Peele modellel amilyen gyorsan megesküdtek 1995-ben, olyan hamar el is váltak. Denise Richards színésznővel 2001-ben kezdett randizni, három hónappal később összeházasodtak, két lányuk született. (Charlie első lánya, Cassandra még 1984 végén született, a középiskolai barátnőjétől, Paula Profittól – a szerk.) Sami 2004-ben jött világra, tizenöt hónappal később pedig megérkezett Lola Rose. Ám addigra a szüleik kapcsolata zátonyra futott, 2006 végén elváltak. Sheent bemutatták Brooke Mueller ingatlanosnak. 2008 májusában megesküdtek, és augusztusban bejelentették, hogy ikreket várnak. Bob és Max 2009 márciusában született.

Azt hittem, Brooke megtanít arra, hogyan kell tisztának lenni és annak is maradni. Ehelyett megjártam a földi poklot; sajnos vele együtt

– írja memoárjában a világsztár.

Muellert súlyosan depresszióssá tette az anyaság, ezért a férje a saját tab­let­táit osztotta meg vele, remélve, hogy az asszonyét is ellazítják. De csak azt érte el, hogy Muellerből is függőt csinált. A sztár kezdte elveszíteni a munkaadói jóindulatát és a harmadik felesége szeretetét.

Charlie Sheen válása a felesége megverése utáni évben lett kimondva

Egy csapásra tagadta ki Hollywood

2009 karácsonyán Charlie-t letartóztatták, mert drogosan összeverte a belőtt feleségét.

Az incidens után rögtön szétmentek, egy évre rá mondták ki a válásukat. Charlie szétesett.

Képtelen volt megjelenni a forgatásokon, ha mégis elment, ré­sze­gen-­dro­go­san nem bírt játszani. A Két pasi meg egy kicsi forgatásait le kellett állítani. A CBS akkori elnöke, a 75 éves Les Moonves egy napon megjelent a házánál, hogy megtudja, mi van a legjobban fizetett sztárjával. Elvonóra akarta küldeni Charlie-t a magángépével, ám ő visszautasította a baráti gesztust.

„Én hülye azt feleltem, hogy elállok az ajánlattól, jobban szeretek otthon enni, fürdeni, aludni”

– magyarázta Sheen. „Ezt már nem bocsátották meg: 2011 már­ciu­sá­ban kirúgtak a sorozatból, ami véget vetett az epizódonkénti 1,78 millió dolláros fizetésemnek is.”