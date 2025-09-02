Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Holtan találták a TikTok-sztárt a tóban, aki Bonnie Blue-val dolgozott

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 15:55
Ali Walker, Kingston University néven vált ismertté.

Holtan került elő Ali Walker, aki korábban részt vett Bonnie Blue felnőtt tartalommal kapcsolatos kihívásainak egyikén.

Holtan találták a Tiktok-sztárt
Holtan találták a Tiktok-sztárt Fotó: unsplash.com

A TikTok-sztárt holtan találták egy tóban

A TikTok-sztár, aki Bonnie Blue oldalán jelent meg, 43 éves korában hunyt el. Ali Walkert a múlt hónapban találták meg a Mitcham-i Three Kings Tóban, amely csupán néhány percre van családja otthonától.

Walker holttestét egy járókelő fedezte fel augusztus 11-én  – írja a Mirror.– A mentőszolgálat a helyszínre érkezett, de a férfit már halottnak nyilvánították. A Metropolitan Police szóvivője így nyilatkozott:

Augusztus 11-én, hétfőn 9:45-kor érkezett a hívás a Mitcham-i Three Kings Tóhoz, egy férfi jólétével kapcsolatban. A hozzátartozóit értesítették. Halálát váratlanként kezelik, de nem gyanús körülmények között történt. Jegyzőkönyvet készítenek a boncoláshoz

Ali Walker azután vált ismertté,hogy közzétett egy videót, amelyben hozzáférést kért Bonnie Blue 1,000 férfi kihívásához, amely során 12 óra alatt 1,000 férfival feküdt le. Röviddel ezután egy újabb videót tett közzé, ahol elmondta nem tudta végig csinálni a kihívást, mert rájött, hogy más férfiak jelenlétében kellene lefeküdnie Bonnie-val.

Ali Walker temetésére a hírek szerint augusztus 14-én került sor a morden-i Baitul Futuh mecsetben, majd a helyi temetőben helyezték örök nyugalomra.

 

