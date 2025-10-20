Micsoda boldogság! Férjhez ment Antonio Banderas lánya

Antonio Banderas lánya, Stella nemrég férjhez ment, a család pedig Spanyolországban ünnepelte meg a fiatal házasok szerelmének beteljesülését.

Antonio Banderas apósként tündökölhet, ugyanis a lánya feleségül ment gyermekkori szerelméhez / Fotó: Evandro Inetti / Northfoto

Antonio Banderas immáron az após szerepében tündökölhet

Antonio Banderas és Melanie Griffith lánya, Stella Banderas, összeházasodott gyerekkori szerelmével, Alex Gruzynkivel a hétvégén Spanyolországban. A 29 éves menyasszony és üzletember férje a valladolidi Retuerta Le Domaine apátságban kötötte össze az életét szombaton. Stella elegáns, váll nélküli csipkeruhát viselt, míg Gruzynki fekete szmokingot öltött. Antonio Banderas a helyszínen az újságírók előtt koccintott az ifjú pár egészségére, klasszikus fekete öltönyben és csokornyakkendőben. A Zorro sztárjának mostohalánya, Dakota Johnson, szintén jelen volt, bár őt és édesanyját, Griffith-et nem fotózták le - írta a Page Six.

Este sábado 18 de octubre, Antonio Banderas vivió uno de los días que nunca olvidará: la gran boda de su hija Stella Banderas 💍.



Una fecha muy señalada en su calendario y en el de los periodistas, quienes no dudaron en desplazarse hasta la finca para cubrir este enlace 🗞️.



El… pic.twitter.com/23Y0KmW2p1 — Revista ¡HOLA! (@hola) October 19, 2025

A fiatalok 2024 augusztusában az Instagramon jelentették be az eljegyzésüket, az eljegyzési piknikről készült fotókkal. Stella a képeken megmutatta a jegygyűrűjét is, mialatt mosolyogva ölelték egymást a szerelmével. Az édesanyja, Melanie Griffith a közösségi médiában méltatta a pár igaz és mély szerelmét, Antonio pedig hasonlóan lelkes üzenetet osztott meg, kiemelve, mennyire izgatott a közelgő esküvő miatt.