Micsoda boldogság! Férjhez ment Antonio Banderas lánya

Antonio Banderas lánya, Stella nemrég férjhez ment, a család pedig Spanyolországban ünnepelte meg a fiatal házasok szerelmének beteljesülését.
Antonio Banderas és Melanie Griffith lánya, Stella Banderas, összeházasodott gyerekkori szerelmével, Alex Gruzynkivel a hétvégén Spanyolországban. A 29 éves menyasszony és üzletember férje a valladolidi Retuerta Le Domaine apátságban kötötte össze az életét szombaton. Stella elegáns, váll nélküli csipkeruhát viselt, míg Gruzynki fekete szmokingot öltött. Antonio Banderas a helyszínen az újságírók előtt koccintott az ifjú pár egészségére, klasszikus fekete öltönyben és csokornyakkendőben. A Zorro sztárjának mostohalánya, Dakota Johnson, szintén jelen volt, bár őt és édesanyját, Griffith-et nem fotózták le - írta a Page Six.
A fiatalok 2024 augusztusában az Instagramon jelentették be az eljegyzésüket, az eljegyzési piknikről készült fotókkal. Stella a képeken megmutatta a jegygyűrűjét is, mialatt mosolyogva ölelték egymást a szerelmével. Az édesanyja, Melanie Griffith a közösségi médiában méltatta a pár igaz és mély szerelmét, Antonio pedig hasonlóan lelkes üzenetet osztott meg, kiemelve, mennyire izgatott a közelgő esküvő miatt.
