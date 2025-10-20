Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Micsoda boldogság! Férjhez ment Antonio Banderas lánya

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 12:56
Spanyolországban ünnepelték meg a nagy napot. Antonio Banderas és Melanie Griffith mellett Dakota Johnson is tiszteletét tette az esküvőn.

Antonio Banderas lánya, Stella nemrég férjhez ment, a család pedig Spanyolországban ünnepelte meg a fiatal házasok szerelmének beteljesülését.

Antonio Banderas, színész, világsztár
Antonio Banderas apósként tündökölhet, ugyanis a lánya feleségül ment gyermekkori szerelméhez / Fotó: Evandro Inetti /  Northfoto

Antonio Banderas immáron az após szerepében tündökölhet

Antonio Banderas és Melanie Griffith lánya, Stella Banderas, összeházasodott gyerekkori szerelmével, Alex Gruzynkivel a hétvégén Spanyolországban. A 29 éves menyasszony és üzletember férje a valladolidi Retuerta Le Domaine apátságban kötötte össze az életét szombaton. Stella elegáns, váll nélküli csipkeruhát viselt, míg Gruzynki fekete szmokingot öltött. Antonio Banderas a helyszínen az újságírók előtt koccintott az ifjú pár egészségére, klasszikus fekete öltönyben és csokornyakkendőben. A  Zorro sztárjának mostohalánya, Dakota Johnson, szintén jelen volt, bár őt és édesanyját, Griffith-et nem fotózták le - írta a Page Six.

A fiatalok 2024 augusztusában az Instagramon jelentették be az eljegyzésüket, az eljegyzési piknikről készült fotókkal. Stella a képeken megmutatta a jegygyűrűjét is, mialatt mosolyogva ölelték egymást a szerelmével. Az édesanyja, Melanie Griffith a közösségi médiában méltatta a pár igaz és mély szerelmét, Antonio pedig hasonlóan lelkes üzenetet osztott meg, kiemelve, mennyire izgatott a közelgő esküvő miatt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
