"Felismerhetetlenné vált!" – 136 kilót fogyott a 90-es évek tévésztárja - Fotó

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 12. 15:30
Ethan Suplee, a Nevem Earl és az American History X sztárja elképesztő átalakuláson ment keresztül: közel 136 kilót adott le, és most úgy néz ki, mint egy hollywoodi akcióhős! Az egykor túlsúlyos 90-es évek tévésztárja ma már izmos, egészséges, és büszkén pózol félmeztelenül a magazinokban.
A 49 éves színész gyerekkora óta küzdött a túlsúllyal, és már tízévesen diétára fogták, amikor testsúlya meghaladta a 90 kilót. Évtizedeken át falásrohamok, alkohol és drogproblémák kísérték, mígnem 2002-ben megismerte élete szerelmét, Brandy Lewist, aki megváltoztatta az életét. A 90-es évek tévésztárja, Suplee elmondása szerint felesége volt az inspiráció, amiért végre elkezdett a jövőjével törődni – olyan élményekre vágyott vele, amelyeket addig fizikailag képtelen lett volna megélni.

A 90-es évek tévésztárja Ethan Suplee és élete párja / Fotó: Faye Sadou

A csendes hős átalakulása: fájdalomból erő, függőségből fitnesz

Egy ponton már az orvosi rendelő mérlege sem tudta mérni a súlyát, így egy bevásárlóközpont ipari mérlegén kellett megmérnie magát. Mindez azonban már a múlté. Ma már alig lehet ráismerni!

Így nézett ki a 90-es évek tévésztárja:

"Ez vagyok én – hegekkel, laza bőrrel, de boldogan"

Az izomkolosszussá vált színész nemcsak testileg, de lelkileg is megerősödött. Bár szerinte a fogyás önmagában nem tette boldoggá, a céljai elérésének öröme mindent megváltoztatott. Most 10%-os testzsírszint elérése a célja – és már majdnem ott tart!

Suplee nem rejtegeti a valóságot: a Men's Health magazin címlapján póló nélkül pózolt, és nyíltan beszél a laza bőrről és a múlt nyomairól - írja a The Sun.

Az Instagram sztárja lett

Követői ámulva figyelik az előtte-utána képeit, és saját podcastjében (American Glutton) is őszintén beszél a küzdelmeiről. Nem csoda, hogy sokak számára lett igazi inspiráció!

Kövesd te is Ethan példáját – és nézd meg, milyen elképesztően néz ki most! 

