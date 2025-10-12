"Felismerhetetlenné vált!" – 136 kilót fogyott a 90-es évek tévésztárja - Fotó

A 49 éves színész gyerekkora óta küzdött a túlsúllyal, és már tízévesen diétára fogták, amikor testsúlya meghaladta a 90 kilót. Évtizedeken át falásrohamok, alkohol és drogproblémák kísérték, mígnem 2002-ben megismerte élete szerelmét, Brandy Lewist, aki megváltoztatta az életét. A 90-es évek tévésztárja, Suplee elmondása szerint felesége volt az inspiráció, amiért végre elkezdett a jövőjével törődni – olyan élményekre vágyott vele, amelyeket addig fizikailag képtelen lett volna megélni.
Egy ponton már az orvosi rendelő mérlege sem tudta mérni a súlyát, így egy bevásárlóközpont ipari mérlegén kellett megmérnie magát. Mindez azonban már a múlté. Ma már alig lehet ráismerni!
Az izomkolosszussá vált színész nemcsak testileg, de lelkileg is megerősödött. Bár szerinte a fogyás önmagában nem tette boldoggá, a céljai elérésének öröme mindent megváltoztatott. Most 10%-os testzsírszint elérése a célja – és már majdnem ott tart!
Suplee nem rejtegeti a valóságot: a Men's Health magazin címlapján póló nélkül pózolt, és nyíltan beszél a laza bőrről és a múlt nyomairól - írja a The Sun.
Követői ámulva figyelik az előtte-utána képeit, és saját podcastjében (American Glutton) is őszintén beszél a küzdelmeiről. Nem csoda, hogy sokak számára lett igazi inspiráció!
Kövesd te is Ethan példáját – és nézd meg, milyen elképesztően néz ki most!
