Woody Allen személyesen üzent Kern Andrásnak - Videó

A budapesti Vígszínház csütörtökön jelentette be a Facebook-oldalán, hogy megünnepelték a Pesti Színházban a "Játszd újra, Sam!" bemutatásának 40. évfordulóját. Az elképesztő teljesítmény és több évtizede töretlen siker felkeltette a tengerentúlon Woody Allen figyelmét is. A népszerű színész és rendező szerezte a darabot, és ő is játszotta az alkotás főszereplőjét Allan Felixet eredetileg. A jeles dátum kapcsán ezért megköszöntötte Kern Andrást is, aki 523 estén át bújt Allan szerepébe a darabban. A 40 év alatt ugyanis végig Kern András játszotta az elvált filmkritikust a darabokban.

Kern András elképesztő teljesítménye: 523 esten át játszotta el a darab főszereplőjét /Fotó: Bors Máté Krisztián

Woody Allen személyesen egy videóban üzent így Kern Andrásnak:

András! Szeretnék gratulálni neked, és megköszönni, hogy 40 éve játszod a karakteremet a darabban, és szinkronizálsz engem. Igazán nagyra értékelem. Egy hőssé válhatok általad, és nem is kell hozzá kimozdulni a nappalimból. Úgyhogy kérlek, folytasd, és további sikerekben gazdag 20, 40, vagy 60 évet kívánok! Köszönöm még egyszer és gratulálok!

- mondta el angolul a videójában Woody Allen.

A teljes felvételt itt tudjátok megtekinteni: