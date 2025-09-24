Megtörte a csendet a világsztár: most kiderül, valóban megnősült-e titokban

2018 óta alkot egy párt a világsztár, Keanu Reeves és kedvese, a képzőművész Alexandra Grant, a magánéletüket pedig következetesen féltve óvják. Először 2019-ben debütáltak egy párként a vörös szőnyegen, majd 2025 nyarán már arról pletykáltak, hogy egy meghitt ceremónia keretein belül hivatalosan is összekötötték az életüket Európában.

Valóban összeházasodott titokban Keanu Reeves és kedvese? / Fotó: Billy Bennight

Keanu Reeves nemrég reagált a kapcsolatát övező pletykákra, miután a sajtóban sorra jelentek meg a titkos esküvőről szóló beszámolók.

Ez nem igaz. Nem házasok

– nyilatkozta a színész sajtósa az E! Newsnak.

Alexandra Grant egyébként még 2020-ban a Vogue-nak adott interjúban beszélt a házasság kérdéséről: akkor úgy nyilatkozott, már csak azért sem házasságpárti, mert művészként fontos neki az egyedül töltött idő - írja külföldi forrás hivatkozva a Life.hu.

