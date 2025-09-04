Döbbenet: egy rendőrt őrizetbe vettek súlyos bántalmazás gyanújával

Egy kolozsvári rendőr ellen feljelentést tettek, miszerint súlyosan bántalmazott és kirabolt egy fiatal nőt.

A 43 éves rendőr ellen feljelentést tettek rablási ügyben / Fotó: rawpixel.com

A kolozsvári rendőrt azonnal letartóztatták

A feljelentést egy 21 éves nő tette, aki szerint a 43 éves férfi előbb pénzt adott neki szexuális együttlétért, majd bántalmazta és elvette a nála lévő összeget. Az eset szerdán, Szászfenesen, egy lakásban történt.

A News.ro beszámolója szerint a férfi ugyan a rendőrség állományában szerepelt, de nem vett részt igazságszolgáltatási feladatokban, mivel már 2021-ben is indult ellene büntetőeljárás. Hatósági információk alapján akkor is erőszakos cselekmények miatt vizsgálták a tevékenységét. -írja a Maszol.