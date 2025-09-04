Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Rozália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Döbbenet: egy rendőrt őrizetbe vettek súlyos bántalmazás gyanújával

erőszak
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 21:50
rendőrbüntetés
Többször gyűlt meg a baja a törvénnyel.
Amy Mans
A szerző cikkei

Egy kolozsvári rendőr ellen feljelentést tettek, miszerint súlyosan bántalmazott és kirabolt egy fiatal nőt. 

alt=A 43 éves rendőr ellen feljelentést tettek rablási ügyben
A 43 éves rendőr ellen feljelentést tettek rablási ügyben / Fotó: rawpixel.com

A kolozsvári rendőrt azonnal letartóztatták

A feljelentést egy 21 éves nő tette, aki szerint a 43 éves férfi előbb pénzt adott neki szexuális együttlétért, majd bántalmazta és elvette a nála lévő összeget. Az eset szerdán, Szászfenesen, egy lakásban történt.

A News.ro beszámolója szerint a férfi ugyan a rendőrség állományában szerepelt, de nem vett részt igazságszolgáltatási feladatokban, mivel már 2021-ben is indult ellene büntetőeljárás. Hatósági információk alapján akkor is erőszakos cselekmények miatt vizsgálták a tevékenységét. -írja a Maszol.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu