Tiszta anyja! 18 éves lett Salma Hayek gyönyörű lánya

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 24. 12:35
A színésznő lánya a minap ünnepelte a születésnapját. Salma Hayek ebből az alkalomból több fotót is megosztott a közösségi oldalán.
A minap ünnepelte a születésnapját Salma Hayek és férje, François-Henri Pinault lánya. Valentina 18 éves lett, a jeles alkalomból pedig egész hétvégén tartott a buli a színésznő családjában. 

Cannes, Arrivals At The Photocall Of The 2025 Kering Women In Motion Awards And Cannes Film Festival Presidential Dinner Event During The 78th Cannes Film Festival
18 éves lett Salma Hayek gyönyörű lánya / Fotó: ZUMAPRESS.com

Ettünk, táncoltunk, nevettünk, szerettünk... És egész hétvégén tartottuk a bulit. Boldog születésnapot, mi Cielo [mennyországom], téged sosem lehet elég sokáig ünnepelni!

- írta az Instagram-oldalán a színésznő, mialatt a posztjában több fotót és videót is megosztott a partiról.

Salma Hayek és François-Henri Pinault lánya 2007 szeptemberében jött a világra, két évvel azelőtt, hogy Olaszországban összekötötték volna az életüket. Valentina mellett Pinaultnak két felnőtt gyermeke van volt feleségétől, Dorothée Lepère-től: egy fia, François, és egy lánya, Mathilde, valamint van még egy 18 éves fia is, Augustin, aki a szupermodell Linda Evangelistától született - írja a Page Six. 

 

