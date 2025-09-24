Tiszta anyja! 18 éves lett Salma Hayek gyönyörű lánya

A minap ünnepelte a születésnapját Salma Hayek és férje, François-Henri Pinault lánya. Valentina 18 éves lett, a jeles alkalomból pedig egész hétvégén tartott a buli a színésznő családjában.

18 éves lett Salma Hayek gyönyörű lánya / Fotó: ZUMAPRESS.com

Ettünk, táncoltunk, nevettünk, szerettünk... És egész hétvégén tartottuk a bulit. Boldog születésnapot, mi Cielo [mennyországom], téged sosem lehet elég sokáig ünnepelni!

- írta az Instagram-oldalán a színésznő, mialatt a posztjában több fotót és videót is megosztott a partiról.

Salma Hayek és François-Henri Pinault lánya 2007 szeptemberében jött a világra, két évvel azelőtt, hogy Olaszországban összekötötték volna az életüket. Valentina mellett Pinaultnak két felnőtt gyermeke van volt feleségétől, Dorothée Lepère-től: egy fia, François, és egy lánya, Mathilde, valamint van még egy 18 éves fia is, Augustin, aki a szupermodell Linda Evangelistától született - írja a Page Six.