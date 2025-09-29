Itt a szenzációs bejelentés: megvan ki lesz a Super Bowl félidei show-jának a sztárfellépője

Minden évben az egyik legjobban várt sportesemény a Super Bowl, és nem csak azoknak, akik rajonganak az amerikai fociért. Hiszen ilyenkor kerül sor a félidei showra (Halftime show), amely szintén rengeteg embert vonz a képernyő elé.

Megvan ki lesz a Super Bowl félidei show-jának a sztárfellépője Fotó: pixabay

A Super Bowlt 2026-ban február 8-án tartják majd Santa Clarában. Nemrégiben pedig az is kiderült, hogy ki lesz a félidei show sztárfellépője. Ő pedig nem más, mint hogy korunk egyik legnagyobb szupersztárja, Bad Bunny. A kiválasztásban fontos szerepet játszott Jay-Z dicsérte a Puerto Rico-i sztárt, hangsúlyozva a kulturális és zenei hozzájárulását a rendezvényhez, míg az NFL globális eseményekért felelős alelnöke, Jon Barker Bad Bunny „világszintű energiáját” méltatta - számol be róla a Page Six.