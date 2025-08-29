Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Találgatnak a rajongók: Rihanna visszatérhet?

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 13:30
A híres szupersztár ismét a reflektorfényben.
Az elmúlt 8 évben, bár Rihanna visszalépett zenei karrierjétől, a rajongók mindig is remélték a visszatérését, amely most nincs messze. A popsztár évek óta családjára és személyes életére koncentrált.

Rihanna visszatér? A rajongók jó okkal őrjöngenek
Rihanna visszatér? A rajongók jó okkal őrjöngenek (fotó: X)

Szerdán a Roc Nation egy titkos üzenetet posztolt X felületén, minden egyes Rihanna-albumot megemlítve: Music of the Sun (2005), A Girl Like Me (2006), Good Girl Gone Bad (2007), Rated R (2009), Loud (2010), Talk That Talk (2011), Unapologetic (2012) és Anti (2016).

Több rajongó azt is észrevette, hogy az énekesnő megváltoztatta profilképét és borítóképét az X-en, amelyen minden egyes albuma neve szerepel.

A Roc Nation, amelyet Jay-Z alapított 2008-ban, egy élvonalbeli menedzsment szolgáltató a szórakoztatóiparban. Ehhez Rihanna 2010-ben csatlakozott, ahol saját lemezkiadóját, a Westbury Road Entertainmentet indította el, amely kreatív kontrollt ad neki zenéje felett.

20 éve veled. Ezen a pénteken lesz 20 éve, hogy Rihanna debütáló albuma megjelent #R20.

- írta a Roc Nation X-en. Ez alatt található egy titokzatos videó, amelyet a rajongók azóta is próbálnak megfejteni.

Rihanna még februárban nyilatkozott a Harper's Bazaar-nak, hogy új zenén dolgozik, régóta várt kilencedik albumát pedig váratlannak és műfajmentesnek nevezte a pletykált reggae projekt helyett.

A Fekete Párduc: Wakanda Forever és a Hupikék törpikék filmzenéihez 2022-ben és 2025-ben megjelenő két új dalon, valamint a PARTYNEXTDOOR-ral való 2020-as együttműködésen kívül a 37 éves énekesnő 2017 óta nem adott ki új stúdióalbumot.

Zenei szünetében két szépségápolási márkát indított: a Fenty Beauty-t és a Savage X Fenty-t, valamint folytatta jótékonysági munkáját a Clara Lionel Alapítványon keresztül. Rihanna a színészetet is kipróbálta, olyan filmekben szerepelt, mint az Ocean's 8 (2018) és a Guava Island (2019), és idén a Hupikék törpikék című filmben kölcsönözte hangját. 2023-ban rövid zenei visszatéréssel mutatkozott be a Super Bowl LVII félidei fellépésével. Mindemellett két kisfiát neveli partnerével, ASAP Rockyval, és úton van egy harmadik gyermeke is - írja a Yahoo!.

Most vajon tényleg visszatérhet a popzene legnagyobb királynője?

 

