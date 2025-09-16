"Egy bizonyos fajta mozi tűnik el vele" – így gyászolják rajongók milliói Robert Redfordot

A filmvilág gyászol, miután Robert Redford 89 éves korában váratlanul elhunyt. A színész halálát a New York Times jelentette be – a legenda az utolsó pillanatait utah-i otthonában töltötte.

Robert Redford 89 évesen hunyt el

Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP

Karrierje sokszínű és rendkívül gazdag volt. Sok amerikai úgy tartja, hogy segített egy egész nemzetnek megismerni önmagát, és többek gyerekkorának is meghatározó alakja volt, akár személyisége, akár munkássága révén.

Kifinomult színész, egy igazi úriember és csodálatos ember volt, aki mindenkit tisztelettel kezelt, akivel találkozott. Alázatos és tiszteletre méltó ember. Örökké emlékezni fogunk rá

– írta egy rajongó a halálhírt bejelentő New York Times-poszt alatt.

Rajongói így emlékeztek meg Robert Redfordról

Tiszta tekintet Amerikára, és napfényes elegancia, amely évtizedeken átívelt. Redford megtestesítette a kételkedő embert, a nyomozót, a suttogót – lovakhoz éppúgy, mint a lelkiismeretünkhöz. Egy bizonyos fajta mozi tűnik el vele: az, amelyik tudott népszerű lenni anélkül, hogy felszínes lett volna, elkötelezett anélkül, hogy didaktikus lett volna

– írta róla egy rajongó a halálhír hallatán.

"Egy legendát vesztettünk el" – fogalmaz másvalaki tömören.

"A világ már nem ad Mr. Redford-kaliberű embereket" – helyeselt valaki.

"Mindig minőséget képviselt, soha nem árusította ki magát" – tette hozzá másvalaki. Többen kiemelték, aktivistaként mennyit tett a világunkért.

"Tudtad, hogy te voltál az első szerelmem? Nyugodj békében!" – írta egy hölgy összetörten.

"Robert Redford meghatározta a gyermekkoromat" – jelentette ki egy másik rajongó, hozzátéve: sokakkal együtt neki is nehéz most megemészteni ezt a gyászhírt.

A színész-rendező nemcsak filmeket készített, több mindent kipróbált élete során. Robert Redford volt a Sundance Institute egyik alapítója, amelyet 1981-ben hoztak létre. Ez egy nonprofit szervezet, amely a híres Sundance Filmfesztivált is támogatja. Elmondta, hogy ezzel "Az önállóságot, a kockázatvállalást és az új hangok megjelenését támogatja az amerikai filmben."

Nemcsak feltörekvő művészeket karolt fel, hanem 2016-ban Barack Obama elnöktől is megkapta az Egyesült Államok legnagyobb polgári kitüntetését, a Presidential Medal of Freedom-ot, amelyet személyesen akasztott a nyakába 2016. november 22-én.

Művészete és aktivizmusa továbbra is formálja nemzetünk kulturális örökségét, és emberek millióit inspirálja arra, hogy nevessenek, sírjanak, gondolkodjanak és változtassanak.

– hangzott el a díjátadón.