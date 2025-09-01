Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
Megszakad a szív: megtörte a csendet Ozzy Osbourne halála után az özvegye

Ozzy Osbourne
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 19:40
A Black Sabbath frontembere július 22-én hunyt el.
Bors
A szerző cikkei

Édes gesztussal törte meg a csendet Ozzy Osbourne özvegye, Sharon, a férje halála után. A Black Sabbath frontembere július 22-én hunyt el, 76 éves korában, majd egy héttel később, július 30-án helyezték örök nyugalomra az angliai Buckinghamshire-ben található kastélyában. 

'Ozzfest Meets Knotfest' Press Conference
Megtörte a csendet Ozzy Osbourne halála után a felesége / Fotó: Ed Crisostomo

Megtörte a csendet Ozzy Osbourne özvegye

A hétvégén az elhunyt sztár Instagram-oldalát kezelő csapat közzétett egy fényképet, amelyen az énekes a színpadon látható, fellépés közben, a posztban pedig az alábbiakat írták:

Nem akarok elbúcsúzni. Ha mégis megteszem, rendben leszel. Végül is, mindent megtettem érted.

Néhai férje előtt tisztelegve a 72 éves Sharon is lájkolta a közösségi médiás bejegyzést, mialatt továbbra is gyászolja az elhunyt legendát - írja a Daily Mail.

Ozzy Osbourne - akinél 2019-ben diagnosztizáltak Parkinson-kórt -, a családja körében hunyt el: a temetésén olyan sztárok csatlakoztak özvegyéhez, Sharonhoz és a gyermekeikhez, mint Marilyn Manson, vagy Ozzy szólógitárosa, Zakk Wylde. A hivatalos dokumentumok a rocklegenda halálának okaként a kórházon kívüli szívmegállást, az akut miokardiális infarktust és a koszorúér-betegséget, valamint az autonóm diszfunkcióval járó Parkinson-kórt említették.

 

