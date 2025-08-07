Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Különleges felvétel került elő Ozzy Osbourneról, napokkal a halála előtt készült

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 14:22
Erre minden rajongónak fel kell készülnie lélekben.
A BBC bejelentette Ozzy Osbourne-ról szóló dokumentumfilmjének sugárzási dátumát, amely a rocklegenda életének utolsó fejezetéről ígér megható és inspiráló beszámolót. Az Ozzy Osbourne: Coming Home című egyórás film, amelyet az Expectation készített augusztus 18-án 21 órakor kerül adásba.

Ozzy életének utolsó fejezetéről szóló megható és inspiráló beszámolóban az egész Osbourne család, beleértve Sharont, Jacket és Kellyt is, egyedülálló és bensőséges hangvétellel szólal meg. A film megjelenése után Sharon Osbourne könnyekben tört ki.

A három éven át forgatott film bemutatja az életük rendkívüli hullámvasútját, miközben megvalósítják az álmaikat, hogy visszaköltözzenek az Egyesült Királyságba. A dokumentumfilm eredetileg Home To Roost című sorozatként készült, amely Sharon és Ozzy 2022-ben bejelentett visszaköltözését mutatta be az Egyesült Királyságba. Ozzy egészségi állapota azonban sajnos romlott, így a program dokumentumfilm lett, Coming Home címmel.

A rajongók láthatják majd, ahogy a Black Sabbath frontembere küzd azért, hogy elég erős legyen az utolsó fellépéséhez. Sikerrel is járt, ugyanis néhány héttel a tragikus halála előtt a Villa Parkban lenyűgözte a rajongókat.

Clare Sillery, a BBC dokumentumfilmekért felelős vezetője a következő szavakkal csigázza fel a rajongókat: „A film meghitt pillanatokat örökít meg az Egyesült Királyságba való visszatérésük előkészületeiből. Családi pillanatokat, humort, elmélkedéseket mutat be, és megmutatja azt a kitartó szellemet, amely Ozzy-t globális ikonná tette. Reméljük, hogy vigaszt és örömet hoz Ozzy rajongóinak és a nézőknek, akik így emlékezhetnek meg és ünnepelhetik rendkívüli életét.”

A rajongók szerelemre, nevetésre és könnyekre számíthatnak, valamint felejthetetlen pillanatokra az Osbourne családtól, akik 2002 óta díszítik képernyőinket - írja a Mirror. 

 

