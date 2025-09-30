Óriási a boldogság: hatodszor is apa lett a népszerű énekes

Lee Ryan hatodszor is apa lett, miután felesége, Verity életet adott a kislányának. A hírt az énekes a hivatalos TikTok oldalán tudatta.

Lee Ryan hatodszor is apa lett Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A fotón a büszke anyuka látható, amint éppen a karjaiban tartja az újszülött csöppséget, majd ehhez a következőt írta:

Anya és a baba egészségesek, jól vannak - ma megszültetett az új kis angyallányom. Anya jól van, nagyon jól van. Annyira áldottnak érezzük magunkat, hogy egy újabb gyermekünk született, aki egészséges

- olvasható a Lee Ryan Tiktok-oldalán közzétett posztjában.

A Blue sztárjának már a negyedik gyermeke született Veritytől, összesen pedig a hatodik, mivel már van egy Bluebell nevű lánya exfeleségétől, Jessica Keeviltől, és egy Rayn nevű fia volt menyasszonyától, Samantha Millertől. Lee még júniusban jelentette be, hogy Verityvel negyedik közös gyermeküket várják - írja a Mirror.

Ide kattintva megnézheted az első fotót a csöppségről.