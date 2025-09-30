Igazi sztárparádé vonult fel a Milánói Divathéten

Természetesen a Milánói Divathéten nem maradt el ezúttal sem a csillogás, sem a botrány, sem pedig a megszokott „wow-faktor”.

A Milánói Divathét sztárjai közt David Beckham is felbukkant (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Sztárok a Milánói Divathéten

A kifutókon egymást váltották a világ legismertebb topmodelljei, miközben a backstage-ben olyan feszültség vibrált, amit csak a divatvilág kulisszái képesek megteremteni. Versace, Gucci, Armani, Fendi, Prada és Dolce & Gabbana – a nagyágyúk mindent bedobtak, hogy ne csak a következő szezon trendjeit, hanem a divat jövőjét is megjósolják.

A fenntarthatóság sem maradt háttérben: a CNMI Sustainable Fashion Awards 2025 idén is Milánóban, a Teatro alla Scala színpadán kapott helyet. A díjátadón olyan márkákat és tervezőiket ünnepelték, akik keményen dolgoznak a környezettudatos divat megteremtésén.

Az esemény adózott Giorgio Armani emléke előtt is, Anna Wintour megható beszédet tartott Armani halála kapcsán a dizájner örökségéről, kihangsúlyozva, hogy az ő munkássága mindig is az elegancia és a fenntarthatóság egyensúlyáról szólt:

„Úgy értett a hatalomhoz, a hozzáálláshoz és az eleganciához, mint senki más a divatban... Giorgio a divat egyik vezetőjévé vált, a maga idejében látnok volt, megelőzte korát!”

A Milánói Divathét 2025 irányvonalai

Trendek, amiket nem lehet figyelmen kívül hagyni. A szeptemberi milánói divathét olyan kettősségeket mutatott be, amelyek szerint a divat jövője nem a fekete-fehér lesz, hanem a kontrasztos, bátran kombináló. Íme, néhány főbb sarokpont:

Retro-futurizmus: Versace vezetésével visszatért a ’80-’90-es évek merészsége egy modern technikai csavarral.

Maszkulinitás + lágy textúrák: Az Armani kollekcióban összemosódtak a férfias vágások és a könnyed, lebbenős anyagok.

Kontraszt és színhasználat: Egyszerre jelent meg a fekete-fehér minimalizmus és a harsány, élénk színek játéka.

Fenntarthatóság és innováció: Az élmezőnyben a zöld gondolat és az újrahasznosítás kapnak figyelmet.



Természetesen a rivaldafény nem csak a kifutón ragyogott. A front row idén is Hollywood sztárjaitól volt hangos. Most elhoztuk a 2025-ös szeptemberi Milánói Divathét legjobban öltözött hírességeit: