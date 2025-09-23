Újra a képernyőkön a híres talk-show: Nézők tízezrei követelték vissza

Majdnem egy hete tart a "Jimmy Kimmel Live!" talkshow szüneteltetése, de kedden újra visszatér az ABC csatornára - írja a CNN. A Sinclair médiacsoport azonban továbbra sem sugározza a műsort saját ABC-csatornáin, miután a műsorvezető, Jimmy Kimmel sokak szerint botrányos kijelentést tett Charlie Kirkkel kapcsolatban.
Hétfőn jelentette be az ABC, hogy a kedd esti "Jimmy Kimmel Live!" már látható lesz a képernyőkön, ezzel véget vetve a műsor körüli vitáknak. A Sinclair szóvivője a CNN-nek elmondta: "Folyamatban vannak a tárgyalások az ABC-vel a műsor esetleges visszatéréséről."
A botrány múlt hétfőn robbant ki, amikor Jimmy Kimmel a Charlie Kirk meggyilkolásával gyanúsított Tyler Robinsont az amerikai elnök támogatójának nevezte, amely a nyomozás hivatalosan közölt állása szerint nem felel meg a valóságnak. Emellett Jimmy Kimmel azt állította, hogy az influenszer halálából a Donald Trump mögött álló, úgynevezett MAGA-mozgalom próbál politikai tőkét kovácsolni magának.
